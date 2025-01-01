Cerrar X
publicidad

Deportes

Whats_App_Image_2025_11_19_at_1_19_51_AM_a109e6976c

Rayados, con posibilidad de llegar a la Final del Apertura 2025

Whats_App_Image_2025_11_19_at_1_21_35_AM_1_28702ed109

Vienen rejoneadores con experiencia, arrojo… ¡Y juventud!

Jorge Hernández Gárate, Guillermo Hermoso de Mendoza y Tarik Othón estarán este viernes a partir de las 20:30 horas en la ‘Lorenzo Garza'

deportes_miguel_herrera_aa54398fa7

Costa Rica se queda sin Mundial y 'El Piojo' suma otro fracaso

El 0-0 ante Honduras dejó a Costa Rica sin repechaje; el equipo de Miguel Herrera terminó tercero del Grupo C con solo una victoria en seis partidos

8e8423689d1236a6092203dbf716f622299262d5_b97b0ed862

México cae 1-2 ante Paraguay y suma otra fecha FIFA para olvidar

Antonio Sanabria y Damián Bobadilla anotaron para Paraguay; Raúl Jiménez descontó. La afición mexicana volvió a repetir gritos discriminatorios

publicidad

Estas selecciones avanzaron al Repechaje y jugarían en Monterrey

Recordemos que esta mini torneo se jugará en marzo de 2026 en Monterrey y Guadalajara, donde se disputarán dos boletos más para la justa

Estadio_BBVA_Monterrey_archivo_9d7fa6661b

Cristiano Ronaldo cena con Donald Trump en la Casa Blanca

CR7 asistió a una cena en la Casa Blanca con Trump y el príncipe de Arabia Saudí; Elon Musk también estuvo presente pese a la intensa lluvia

G6_FG_8_NWWUAA_Epo_G_2462664487
publicidad
AP_25322821976054_7ce6cbe033

Mundial 2026: 42 selecciones ya tienen su boleto asegurado

Con España, Bélgica y Nueva Zelanda clasificadas, 39 de 46 plazas directas están definidas; otros dos boletos se jugarán en playoffs en México

publicidad
publicidad
46615da9ac9857ca60836c6e75d9108dd8f19cccw_be1f27b1dc

Mundial 2026: España clasifica tras empate 2-2 con Turquía

EH_DOS_FOTOS_2025_11_18_T134128_300_d8cfe85dc5

Lourdes Ponce gana oro en 10 mil metros en Sordolímpicos

publicidad
136_827c65c385

Destituyen a jueza por documental clandestino del caso Maradona

La justicia argentina destituyó a la jueza Julieta Makintach por su participación en un documental clandestino sobre proceso judicial por la muerte de Maradona

cristiano_ronaldo_casa_blanca_9b7d883e13

Visitará Cristiano Ronaldo Casa Blanca para reunión con Trump

Cristiano Ronaldo visitará la Casa Blanca este martes durante la reunión entre el Príncipe Heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, y Donald Trump

publicidad
irak_repechaje_8e65f34613

Irak vence a Emiratos Árabes; avanza al repechaje del Mundial

AP_25322369473373_72cbeb1d82

Alcaraz se retira de la Copa Davis por lesión en isquiotibial

mexico_portugal_777bc2b0f5

México cae 5-0 ante Portugal y queda fuera del Mundial Sub-17

×