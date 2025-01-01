Deportes
Vienen rejoneadores con experiencia, arrojo… ¡Y juventud!
Jorge Hernández Gárate, Guillermo Hermoso de Mendoza y Tarik Othón estarán este viernes a partir de las 20:30 horas en la ‘Lorenzo Garza'
Costa Rica se queda sin Mundial y 'El Piojo' suma otro fracaso
El 0-0 ante Honduras dejó a Costa Rica sin repechaje; el equipo de Miguel Herrera terminó tercero del Grupo C con solo una victoria en seis partidos
México cae 1-2 ante Paraguay y suma otra fecha FIFA para olvidar
Antonio Sanabria y Damián Bobadilla anotaron para Paraguay; Raúl Jiménez descontó. La afición mexicana volvió a repetir gritos discriminatorios
Estas selecciones avanzaron al Repechaje y jugarían en Monterrey
Recordemos que esta mini torneo se jugará en marzo de 2026 en Monterrey y Guadalajara, donde se disputarán dos boletos más para la justa
Cristiano Ronaldo cena con Donald Trump en la Casa Blanca
CR7 asistió a una cena en la Casa Blanca con Trump y el príncipe de Arabia Saudí; Elon Musk también estuvo presente pese a la intensa lluvia
Mundial 2026: 42 selecciones ya tienen su boleto asegurado
Con España, Bélgica y Nueva Zelanda clasificadas, 39 de 46 plazas directas están definidas; otros dos boletos se jugarán en playoffs en México
Destituyen a jueza por documental clandestino del caso Maradona
La justicia argentina destituyó a la jueza Julieta Makintach por su participación en un documental clandestino sobre proceso judicial por la muerte de Maradona
Visitará Cristiano Ronaldo Casa Blanca para reunión con Trump
Cristiano Ronaldo visitará la Casa Blanca este martes durante la reunión entre el Príncipe Heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, y Donald Trump
El Horizonte © Todos los Derechos Reservados. El registro o el uso de este sitio constituye la aceptación de nuestro Términos de Servicio, Política de Privacidad y Política de Cookies | Aviso Privacidad