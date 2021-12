A dar gracias... ¡y a ver la NFL!

Este jueves, en el Día de Acción de Gracias, los aficionados al futbol americano se deleitarán con tres juegos de la temporada 2021

Hemos llegado a la Semana 12 del futbol americano de la NFL 2021 y las acciones están mejor que nunca, hoy se celebra en Estados Unidos el Thanksgiving Day y, como es tradición en la National Football League, habrá tres juegos el día de hoy.

- Chicago Bears at Detroit Lions, 11:30 horas.

- Las Vegas Raiders at Dallas cowboys, 15:30 horas.

- Buffalo Bills at New Orleans Saints, 19:20 horas.

¿Podrá Detroit ganar su primer juego de la temporada?

¿Podrán los Raiders ganar de visita en Dallas por primera vez desde 1998?

¿Podran los Bills enderezar el rumbo después de la paliza recibida ante los Colts?

Todo esto y muchas cosas más las sabremos al concluir la semana 12 de la NFL 2021, así que, sin más preámbulo, vamos a nuestros Picks de la semana!

PICK ESPECIAL THANKSGIVING

BILLS -6

Buffalo Bills at New Orleans Saints: Los Bills fueron avergonzados y apaleados en su casa por los Colts, más que por los Colts, por en RB Jonathan Taylor y su gran línea ofensiva, pero saldrán a demostrar que son mucho más que lo mostrado el domingo e incluso ganarán por 14 puntos o más; los Saints no tienen la línea ofensiva de los Colts, ni tienen un corredor de la talla de Taylor, ya que su estrella, Alvin Kamara, no podrá jugar por una lesión en la rodilla. Su defensa es buena, pero su ofensiva no lo es... y los Bills son un equipo muy completo en todas sus líneas, es por esto que voy con Buffalo para ganar por amplio margen este encuentro, y cubrir la línea de -6 sin problema.

PICK DE LA SEMANA

TITANS +6.5

Tennessee Titans at New England Patriots : Antes de esta semana los Titans eran los verdugos de gigantes al ganar juegos contra Buffalo, Kansas y Rams, sin Derrick Henry también jugaron bien y ganaron contra New Orleans, por eso este juego es una reacción exagerada por la derrota ante los Texans. Los Patriots están jugando a muy buen nivel, pero sus rivales han estado mucho más a modo que los de los Titans en las últimas semanas, además de esto están con récord de dos ganados y cuatro perdidos en su casa, mientras que Tennessee está con cuatro ganados y un perdido de visita, no me atrevo a declarar a un ganador, pero sí que los Titans no perderán por más de seis puntos este encuentro.

PICK PRESENTIMIENTO

SEAHAWKS +1

Seattle Seahawks at Washington Football Team: Russell Wilson no ha lucido como él mismo en estos dos juegos después de regresar de su lesión, el tercero será la vencida y lucirá como en sus mejores días este domingo frente a una débil defensa aérea de Washington, que ofensivamente está jugando muy bien de la mano de Taylor Heinicke, será un duelo interesante, habrá puntos, jugadas espectaculares de ambos lados y será un juego cerrado, el cual se llevará Seattle por al menos un gol de campo.

PICK ADICIONAL

RAMS VS. PACKERS

ALTAS DE 48 PUNTOS

LA Rams at Green Bay Packers: En lo que para mí es el juego de la semana, se enfrentan dos de los más amplios favoritos en la Conferencia Nacional, unos Rams recién descansados visitan a unos Packers que vienen de perder contra su archirrival, los Vikings... y que seguramente no estarán buscando quién se las hizo, sino quién se las pague; ambos equipos tienen defensas sólidas, pero ambas permiten puntos y ambas ofensivas son explosivas y espectaculares, por lo que es un juego de pronóstico reservado, donde cualquiera puede ganar. Pero también, ambos equipos anotarán más de 24 puntos, es por eso que para mí la apuesta correcta serían las altas en este encuentro.

