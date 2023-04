A esto se dedicaría 'Checo' Pérez si no fuera piloto de F1

¿Qué sería de 'Checo' si no fuera piloto de la Fórmula 1? Pues bien, el mexicano reveló a que se dedicaría si no estuviera dentro del mundo del automovilismo.

Al igual que el piloto tapatío, otros conductores de distintas escuderías de la Fórmula 1 revelaron en una dinámica a que se dedicarían si no estuvieran en este gran mundo lleno de acción y velocidad.

Mientras que unos cuantos contaron que se dedicarían a la arquitectura, a la cocina y hasta la música, nuestro queridísimo ‘Viejo Sabroso’ reveló que seguiría dentro del mundo del deporte como manager.

Undercover agent 🕵️

Pilot 🧑‍✈️

Chef 🧑‍🍳



We ask the grid what their dream non-f1 job would be 👀#F1 pic.twitter.com/tEDUMH7BEU