'A Lionel Messi le gusta la Liga MX': William Yarbrough

Aunque no disputó un solo minuto en la temporada, William Yarbrough fue parte del plantel que llevó al Inter Miami a conquistar la MLS.

El ex guardameta de León y Querétaro celebró el título junto a Lionel Messi y fue testigo cercano de la convivencia con el astro argentino.

Messi, atento al futbol mexicano

A través de una entrevista con un medio de comunicación deportivo, Yarbrough sorprendió al revelar el conocimiento que Messi tiene sobre el balompié nacional.

Lejos de ser ajeno, el campeón del mundo sigue partidos, identifica clubes y reconoce a los jugadores de la Liga MX.

“Literalmente conoce todos los clubes, jugadores y partidos; realmente le gusta la Liga Mexicana”, afirmó el arquero, quien convivió con Messi durante la última campaña en la MLS.

Sin rencores hacia México

Yarbrough también abordó la percepción de que Messi mantiene una relación tensa con la afición mexicana, según el guardameta, esa idea está lejos de la realidad y responde más a episodios aislados que a un sentimiento permanente.

“Se defiende si es provocado, pero no es alguien que guarde rencor. Responde en el calor del momento y ahí termina todo”, explicó, dejando claro que el argentino no arrastra resentimientos.

Posible visita histórica a México

Con el sorteo de la próxima Concacaf Champions Cup, crece la expectativa de ver a Messi en territorio mexicano.

Si Inter Miami y América avanzan en sus respectivas llaves, ambos equipos podrían enfrentarse en los Cuartos de Final en abril de 2026, en el Estadio Azteca.

