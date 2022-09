Aaron Rodgers es... ¡'dueño' de Chicago!

El mariscal de campo de los Empacadores de Green Bay tiene 21 ganados y cinco perdidos ante los Osos, rival al que enfrenta este domingo a las 19:20 horas.

Estamos ya por iniciar la Semana 2 de la NFL... y la Semana 1 nos trajo un sinfín de sorpresas, las más relevantes fueron: la derrota de los San Francisco 49ers ante los aparentemente débiles Chicago Bears, así como la victoria de los Seattle Seahawks -comandados por Geno Smith- ante los Denver Broncos de Russell Wilson, quien regresó a su excasa para llevarse un amargo descalabro.

Vamos a nuestros picks de la Semana 2, pero antes les platico sobre las lesiones más importes que nos dejó la Semana 1:

- Pittsburgh Steelers, LB TJ Watt: se lastimó el músculo pectoral, afortunadamente no fue tan grave como se esperaba y no necesitará cirugía, por lo que podrá estar de regreso en aproximadamente seis semanas.

- Dallas Cowboys, QB Dak Prescott: será operado del dedo pulgar de su mano derecha, por lo que estará fuera entre cuatro y seis semanas, según los reportes.

- San Francisco 49ers, RB Elijah Mitchell: estará fuera de seis a ocho semanas por una lesión en la rodilla derecha.

PICKS DE APUESTAS DE LA NFL

SEMANA 2

Como siempre, la Semana 1 es muy difícil de predecir y no nos fue nada bien, pero no hay que dejarnos llevar por las sorpresas de la Semana 1 a la hora de apostar, sino todo lo contrario, hay que aprovechar las líneas que estén a nuestro favor a causa de esto... a continuación les comparto mis picks.

Vamos a pasar a materia de apuestas de la Semana 2, y esta vez me gustaría recomendarles cuatro picks.

PICK DE LA SEMANA

PACKERS -10

* Chicago Bears at Green Bay Packers: Aaron Rodgers y los Packers tuvieron un duro inicio de temporada, pero no hay que sobreaccionar a esto, el año pasado les sucedió igual y terminaron como el mejor equipo de la Conferencia; los Bears, por el contrario, iniciaron con una sorpresiva victoria en casa, pero fue circunstancial, ya que el clima influyó mucho, en este caso, como el mismo Rogers lo ha dicho en tono de broma: él es el dueño de los Bears, teniendo un récord de 21 ganados y cinco perdidos cuando se enfrenta a ellos; no suelo apostar en líneas mayores a nueve puntos, pero esta vez Green Bay ganará por dos touchdowns o más.

PICK PRESENTIMIENTO

TITANS +10

* Tennessee Titans at Buffalo Bills: esta apuesta es todo lo contrario a la anterior, pero a la vez muy parecida, los Bills apalearon al Campeón de visita y los Titans perdieron con los aparentemente débiles Giants; aquí también hay una sobrerreacción, ya que la línea no debería ser tan alta; el juego será mucho más parejo de lo que muchos piensan y los Bills ganarán, pero máximo por siete puntos.

PARLAY DOBLE

EAGLES -2.5 Y 49ERS -9.5

Vamos con nuestro primer parlay de la temporada, un parlay no es otra cosa más que una apuesta a dos equipos o más equipos juntos, en este caso serán dos... y para ganarla debemos acertar ambos resultados.

* Minesotta Vikings at Philadelphia Eagles: esta línea debería ser más abultada en favor de Vikings, pero como sorprendieron a Packers en la Semana 1, las casas de apuesta los ponen más parejos, los Eagles en su casa tienen todo lo necesario para ganar este juego por al menos un gol de campo.

* Seattle Seahawks at San Francisco 49ers: otra sobrerreacción a la Semana 1, los Niners son un equipo muy superior a Seattle... y en su casa (en Santa Clara, California); la situación será muy diferente a la que vivieron ambos equipos la semana pasada, este juego será paliza a favor de los 49ers.

