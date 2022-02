Los abiertos de tenis en México se encienden con caliente.mx

El torneo se llevará a cabo del 26 de febrero al 6 de marzo en el Club Sonoma donde 22 tenistas buscarán la gloria del certámen.

Héctor Blando - @ponyzue

Se vienen dos semanas de gran actividad en el deporte blanco, los Abiertos Mexicanos de Tenis de Acapulco, Zapopan y Monterrey se llevarán a cabo en dicho lapso de tiempo y Caliente.mx será oficial patrocinador, donde grandes raquetas se darán cita y nos deslumbrarán con su talento.

¿Cuándo, dónde y quiénes estarán en los Abiertos Mexicanos?

AMT ACAPULCO

El Puerto de Acapulco recibirá unos de los mejores ATP 500 de la historia, ya que participarán 4 de los top 5 del mundo, el No. 2 Daniil Medvedev, el No. 3 Alexander Zverev, el No. 4 Stefanos Tsitsipas y el No. 5 Rafael Nadal tendrán actividad del 21 al 26 de febrero.

Además, uno de los grandes atractivos del torneo es el primer puesto del ATP, Ranking, si Medvedev se consagra campeón en Acapulco, desplazará al serbio independientemente de lo que este haga en Dubái, otro ATP 500 que se disputa en la misma semana. Incluso, si el actual No. 2 del mundo pierde en el debut en México y Djokovic no alcanza los cuartos de final en Dubái, Medvedev reclamará el trono del escalafón mundial.

ABIERTO DE ZAPOPAN

Del 21 al 27 de febrero, el WTA 250 Abierto de Zapopan se llevará a cabo e incluirá a 15 jugadores del Top 100 de la clasificación mundial, el Centro Panamericano de Tenis será nuevamente sede de grandes raquetas femeninas.

Las favoritas a llevarse el título son: Emma Raducanu (lugar número 18), Sara Sorribes Tormo (lugar 25 de la clasificación), Camila Osorio (lugar número 50), Madison Keys (número 51) y Sloane Stephens (lugar 67 del mundo).

ABIERTO DE MONTERREY

Mientras tanto, desde la Sultana del Norte se realizará el Abierto de Tenis de Monterrey con la participación de Emma Raducanu, ganadora del US Open, y Leylah Fernández, con quién podría repetir enfrentamiento como en el Grand Slam.

La Casa de Apuestas más importante de México tendrá presencia en cada uno de estos abiertos con stands temáticos que tendrán grandes sorpresas para los asistentes.

