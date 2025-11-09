Abuchean a Donald Trump durante juego de la NFL

El presidente Donald Trump se convirtió en el primer presidente en ejercicio en casi medio siglo en asistir a un partido de temporada regular de la NFL, asistiendo al partido de los Commanders de Washington contra los Lions de Detroit el domingo.

Hubo abucheos de algunos espectadores en las gradas cuando Trump fue mostrado en la pantalla gigante al final de la primera mitad, de pie en un palco junto al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y nuevamente cuando el presidente fue presentado por el locutor del estadio en el medio tiempo.

Los abucheos continuaron mientras Trump leía un juramento para que los miembros del ejército lo recitaran como parte de una ceremonia en el campo durante el descanso del partido.

"Llego un poco tarde", dijo Trump a los periodistas antes cuando bajó del Air Force One tras aterrizar en la Base Conjunta Andrews, después de un sobrevuelo del Northwest Stadium durante el partido. Luego se subió a su coche blindado para el trayecto hacia el estadio.

"Vamos a tener un buen partido. Las cosas van muy bien. El país está bien. Los demócratas tienen que abrirlo", dijo, en referencia al cierre del gobierno.

En el primer cuarto del domingo, antes de que llegara el presidente, el receptor de los Lions, Amon-Ra St. Brown, celebró una recepción de touchdown señalando hacia las gradas y moviendo los brazos al estilo del "baile de Trump" que varios atletas comenzaron a hacer el año pasado.

Durante el tercer cuarto, Trump se unió a los locutores de Fox, Kenny Albert y Jonathan Vilma, para unos ocho minutos de charla amena. Albert comenzó preguntándole a Trump sobre su tiempo jugando al fútbol americano en la Academia Militar de Nueva York.

"Jugaba como tight end, pero no era exactamente fútbol como este. Era un poco más fácil. No era tan duro", dijo Trump.

Sólo en dos ocasiones anteriores un presidente asistió a un partido de la NFL durante la temporada regular mientras estaba en el cargo: Richard Nixon en 1969 y Jimmy Carter en 1978. Trump se convirtió en el primer presidente en asistir a un Super Bowl cuando presenció en febrero a los Eagles de Filadelfia vencer 40-22 a los Chiefs de Kansas City.

Según un informe de ESPN el sábado, un intermediario de la Casa Blanca ha informado al grupo propietario de los Commanders que Trump quiere que el nuevo estadio del equipo —parte de un proyecto de casi 4.000 millones de dólares en la capital del país en el sitio de lo que se conocía como RFK Stadium— lleve su nombre.

En la aparición televisiva del domingo, Trump habló sobre los planes del equipo para regresar a Washington.

"Van a construir un estadio hermoso. Eso es en lo que estoy involucrado, estamos obteniendo todas las aprobaciones y todo lo demás", dijo. "Y tienes un dueño maravilloso, Josh (Harris) y su grupo. Y vas a ver cosas muy buenas".

La visita del domingo fue la última de una serie de apariciones de alto perfil en eventos deportivos por parte de Trump, incluyendo la Ryder Cup de golf, la carrera de autos Daytona 500 y el Abierto de Estados Unidos de tenis.

"Simplemente me encanta. Es un microcosmos de la vida", dijo Trump sobre los deportes durante la transmisión del domingo. "Es como la vida: lo bueno, lo malo y lo feo".

Antes del partido, el secretario de Defensa Pete Hegseth conversó con el propietario principal Josh Harris —el líder del grupo que compró a los Commanders de Daniel Snyder por unos 6.000 millones de dólares en 2023— y participó en una ceremonia en el campo con miembros del ejército.

Hegseth fue uno de los que vieron el partido con Trump, junto con la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, la secretaria de Educación, Linda McMahon, y el senador republicano Steve Daines de Montana.

Hubo fricciones entre Trump y la NFL durante su primer mandato presidencial, cuando se opuso a que los jugadores se arrodillaran durante el himno nacional para protestar contra la injusticia social o racial. Ese movimiento comenzó en 2016 con el entonces mariscal de campo de los 49ers, Colin Kaepernick.

A través de las redes sociales y otros comentarios públicos, Trump insistió en que los jugadores deberían ponerse de pie para el himno nacional y pidió a los propietarios de los equipos que despidieran a cualquiera que se arrodillara.

