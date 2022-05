Aclara Ortega que charló con Nahuel antes del penal

Después de haber perdido del partido del pasado sábado 21 de mayo ante los rojinegros del Atlas, Miguel Ortega, quien suplió a Nahuel "El Patón" Guzmán en los últimos minutos del encuentro aclaró que si él hubiera estado en el partido hubiera estado igual o peor.

En una entrevista para El Sabor del Balón, el guardameta felino aclaró también que habló con "El Patón" antes del penal cobrado por Aldo Rocha en el tiempo extra.

"Yo eh visto varios reportajes, y varias notas que han salido que yo le había dicho que ya habíamos perdido, no, no hablamos nunca nada de eso, nada más estábamos platicando a ver que iba a hacer Rocha ¿no? que iba a patear el penal, pero que yo le haya dicho, no había dado cuenta todavía, ósea me doy cuenta hasta que entro al vestidor, ¿que haya platicado eso?, no", agregó el portero.