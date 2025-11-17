Cerrar X
Acusa Nigeria a Congo de usar vudú en eliminación mundialista

Tras la eliminación de Nigeria de la clasificación para el Mundial 2026, el entrenador Éric Chelle acusó al personal de Congo de usar vudú durante los penales

Un miembro del personal del equipo de Congo usó vudú durante la tanda de penales, afirmó el entrenador de Nigeria, Éric Chelle, después de que la potencia del fútbol africano fuera eliminada de la clasificación para la Copa del Mundo 2026.

Congo ganó la final del playoff africano el domingo por la noche en una tanda de penales, obteniendo dos atajadas de un portero suplente enviado al campo al final del tiempo extra de un empate 1-1, y avanzó a los playoffs intercontinentales en marzo.

Chelle fue filmado durante la tanda de penales mostrándose agitado con el cuerpo técnico de Congo y moviéndose agresivamente hacia el área técnica rival.

“El tipo de Congo hizo algo de vudú. Cada vez, cada vez, cada vez, por eso estaba un poco nervioso con él”, dijo el ex internacional de Mali, Chelle, a los periodistas en la zona mixta de medios después del partido.

Al ser preguntado para explicar lo que sucedió, Chelle hizo un gesto de agitar una botella de agua.

Nigeria ahora ha fallado en clasificarse para dos Copas del Mundo consecutivas a pesar de que los delanteros estrella Victor Osimhen y Ademola Lookman están en el mejor momento de sus carreras.

Osimhen se lesionó en la primera mitad el domingo y fue reemplazado en el medio tiempo con el marcador 1-1, y Lookman también fue retirado en la segunda mitad.

El entrenador de Congo, Sebastien Desabre, cambió a sus porteros en el minuto 119 del partido pensando en la tanda de penales, enviando a Timothy Fayulu para reemplazar a Lionel Mpasi.

Fayulu atajó dos de los seis penales de Nigeria, el segundo de Moses Simon y el sexto de Semi Ajayi, antes de que Chancel Mbemba de Congo sellara la victoria.

La FIFA realizará el sorteo de seis equipos el jueves para los playoffs intercontinentales. Congo se une a Bolivia, Nueva Caledonia, ya sea Irak o los Emiratos Árabes Unidos y dos equipos de la región norteamericana CONCACAF que terminan su programa de clasificación el martes.


