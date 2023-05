Aficionados viven con pasión la Final de Ida

Como era de esperarse, los aficionados felinos se hicieron notar este jueves para el partido de Ida de la Final.

Las emociones estaban a flor de piel, y cómo no, vivir una final en compañía de tus amigos y familia siempre es emocionante.

‘’Nerviosa, emocionada, ya habíamos venido a otras finales, vengo con mis hijas y con mi esposo. Híjole no por nada le dicen el equipo más pasional de México, la afición de tigres lo vive pasional, sanamente, es un equipo pasional, de casa, muy de amores’’, comentó la aficionada felina.

La afición rojiblanca no se hizo esperar y vino desde tierras tapatías a apoyar a su equipo.

‘’El juego del día de hoy va a ser un poco difícil, es un estadio que se siente pero esperemos sacar un buen resultado. Yo soy de Montemorelos y desde chiquito me gustó el equipo’’, añadió Christian Lopez.

Y entre los cientos de aficionados, nos encontramos a María Concepción, que en compañía de su nieto, Osvaldo, asistieron a la final para disfrutar de sus Tigres.

‘’Tigre de corazón desde la cuna, mi abuela me inculcó la pasión por estos colores, mi mamá, mi tía, todos en la familia somos tigres y hoy venimos a ver el juego’’, dijo Osvaldo.

‘’Nerviosa no, estoy muy contenta porque vamos a ganar. Yo sé que sí vamos a ganar’’.

‘’Soy Tigre de corazón hasta la muerte, hasta donde no me queden ganas, y si ya no tengo ganas pues ya no’’.