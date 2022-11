Agüero y Fábregas responden a amenazas del Canelo

Los compañeros del astro argentino, Lionel Messi, salieron a su defensa luego de que Canelo Álvarez lo amenazara por supuestamente patear una playera de México.

Tras las amenazas de Saúl ‘Canelo’ Álvarez hacía a Messi, por supuestamente ‘patear’ una playera de la Selección Mexicana, sus compañeros Sergio ‘Kun’ Agüero y Cesc Fabregas salieron a la defensa de ‘La Pulga’.

Recordemos que el día de ayer se vitalizó un clip en donde se puede se aprecia a la Selección Argentina en su vestidor festejando el triunfo ante México.

En un fragmento del video, se pudo ver a Messi supuestamente ‘patear’ una playera de la Selección Mexicana, acto que despertó el odio de los mexicanos y sobre todo del boxeador mexicano.

Acá se ve claramente como Messi estira la pierna para sacarse el calzado y toca sin querer la casaca Mexicana. Por lo visto todavía hay gente que no sabe lo educado y respetuoso que es Lionel. Antes de hacer quilombos deberían conocerlo mejor y fijarse bien. pic.twitter.com/oNpJAWlxjF — Seba (@ElCastigadorOk) November 28, 2022

'¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? ¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!', escribió junto a emoticones de puños, enojo y fuego el púgil de 32 años en alusión al gesto del astro argentino en el vestuario de la selección albiceleste en el Estadio Lusail.

'¡Así como respeto Argentina tiene que respetar México! No hablo del país (Argentina), hablo de messi por su mamada que hizo. La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra... no sea tanto!!', sentenció el boxeador jalisciense

La reacción del ‘Canelo’ Álvarez provocó diversas reacciones. Una de las que destacó fue la del exjugador Sergio 'Kun' Agüero, amigo de Lionel Messi, quien justificó lo que pasó en el vestuario de la Selección Argentina.

“Señor Canelo no busque excusas o problemas, seguramente no sabés de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, respondió el delantero retirado al último de los tuits del tapatío.

Otro de los excompañeros de Messi que respondió al ‘Canelo’ Álvarez fue Cesc Fabregas, quien dio algunos detalles que suceden en los vestidores de los equipos tras enfrentar un partido.

'Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante', escribió el exjugador del Barcelona.

Aunque el Canelo no contestó a las publicaciones del ex jugador del Manchester City y la del volante del Calcio Como 1907 de la Serie B de Italia, uno de los argumentos del boxeador es que 'desde que está la playera de México en el suelo ya es un insulto. Déjense de pende*** de que fue o no fue”.

