¡Ah, cuántos cambios en temporada 2022 de la NFL!

Estamos ya en la Semana 9 de la NFL 2022, exactamente en la mitad de la temporada regular… y para esta semana tenemos grandes encuentros, pero antes de pasar a este tema, les comento que el pasado miércoles terminó el plazo para canjes de jugadores en la NFL y hubo muchísimo movimiento.



La semana pasada ya les había platicado del Mega Trade donde los 49ers adquirieron al corredor Christian McCaffrey, y del canje donde los Jets adquieren al también RB James Robinson, pero hubo muchos canjes más, los cuales a continuación les detallo:



- Los Atlanta Falcons cambian al safety Dean Marlowe a los Bills por una séptima ronda



- Los Chiefs cambian al cornerback Rashad Fenton a los Falcons por una séptima ronda condicional



- Los Colts cambian a corredor Nyheim Hines a los Bills por el también corredor Zack Moss y una quinta ronda condicional



- Los Broncos adquieren al DE Jacob Martin de los Jets a cambio de una cuarta selección colegial



- Los Jaguars adquieren al suspendido WR de los Falcons, Calvin, por selecciones bajas condicionales



- Los 49ers cambian al RB Jeff Wilson a los Dolphins por una selección de quinta ronda



- Los Dolphins adquieren al DE Bradley Chubb de los Broncos a cambio del corredor Chase Edmonds y de una primera selección del próximo Draft



- Los Commanders cambian al CB William Jackson III a los Steelers por una selección colegial baja



- Los Steelers envían al WR Chase Claypool a los Bears por una selección de segunda ronda



- Los Vikings adquieren al TE TJ Hockenson y una cuarta ronda de su rival divisional, los Detroit Lions, a cambio de una segunda ronda 2023 y una tercera ronda 2024



- Los Osos envían al LB Roquan Smith a los Ravens a cambio del LB AJ Klein, una segunda y una quinta ronda



- Los Chiefs adquieren al WR Kadarius Toney de los Giants a cambio de una tercera ronda condicional



- Los Eagles adquieren al DE Robert Quin de los Bears a cambio de una cuarta selección



- Los Raiders cambian a Jonathan Hankins a los Cowboys a cambio de una sexta ronda





PICKS DE APUESTAS



SEMANA 9 DE LA NFL



Habiendo revisado todos los canjes, vamos a lo que tanto nos gusta: nuestros picks para apostar esta semana, en los cuales vamos… ¡muy bien!





PARLAY DE LA SEMANA



PACKERS VS. LIONS



+3.5 Y ALTAS DE 49.5



* Green Bay Packers at Detroit Lions: Para iniciar la semana nos vamos con un parlay doble. Los Lions han recibido 38, 27, 28, 48, 29, 24 y 31 puntos en sus respectivos encuentros, y han anotado 35, 36,24, 45, 0, 6 y 27; con excepción de ese cero que les colgó Bill Belichik y ese seis de la defensa de Dallas que es muy buena, los Lions han anotado muchos puntos en todos sus juegos y han recibido muchos más. ¿A que voy con esto?, que el hacer más de 50 puntos entre los dos equipos, en un juego donde participan los Lions, no parece nada difícil, de hecho esa cantidad de puntos se ha cubierto en cinco de los siete juegos en los que han participado este año, es por eso que nos vamos con las altas.



En cuanto a por qué vamos con Detroit y su +3.5 es porque considero que los Packers están jugando suficientemente mal como para que este juego esté para cualquiera, además de que los Lions tienden a tener juegos muy cerrados.



PICK ADICIONAL



PATRIOTS -5.5



* Indianapolis Colts at New England Patriots: ¿Bill Belichick contra un QB novato?, no hay mucho qué decir, siempre iría con el buen Bill, ya que cuando se dan este tipo de enfrentamientos, Belichick cuenta con récord de 21-6, y si el juego es en su casa, como en esta ocasión, su récord es un perfecto 13-0; si a esto le sumamos que Sam Ehlinger no es precisamente el mejor QB novato que hay en la liga, que Jonathan Taylor está lastimado y todos los problemas que están presentando los Colts, me gusta para que Patriots gane por siete o más puntos este encuentro.



