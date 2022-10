Al bate… ¡los Playoffs! Inicia postemporada de Grandes Ligas

Giovanny Gallegos (de San Luis) y Julio Urías (de Dodgers) participarán en la Liga Nacional con sus respectivas novenas, además de volver a la Postemporada.

Este miércoles finalizó la fase regular de la temporada 2022 del beisbol de las Grandes Ligas, y con ello ya quedaron definidas las series de Comodines con lo que arranca la postemporada este viernes, tanto en la Liga Americana, como en la Liga Nacional.





Anteriormente, el Comodín era a un solo juego, pero ahora es a ganar dos de tres encuentros, por lo que se llevarán a cabo viernes, sábado y domingo.





Las batallas serán: Tampa Bay Vs. Cleveland y Seattle Vs. Toronto en la Liga Americana, y Filadelfia Vs. Saint Louis y San Diego Vs. Mets en la Liga Nacional. Los ganadores avanzan a la serie divisional.





De hecho, la postemporada del rey de los deportes de la gran carpa tendrá ‘sabor’ a México, ya que ocho jugadores aztecas estarán en los Playoffs, que inician este viernes: dos están en la Liga Nacional y seis en la Liga Americana.





Giovanny Gallegos (de San Luis) y Julio Urías (de Dodgers) participarán en la Liga Nacional con sus respectivas novenas, además de volver a la Postemporada tras su participación en 2021.





En la Liga Americana serán Isaac Paredes y Jonathan Aranda (con Tampa Bay), José Treviño (con Yankees), Alejandro Kirk (con Toronto) y los lanzadores José Urquidy (con Astros) y Andrés Muñóz (con Seattle).





Entérate Mañana viernes arrancan los Playoffs de la temporada 2022 del beisbol de las Grandes Ligas con las siguientes series, que es a ganar dos de tres encuentros: JUEGOS DE COMODINES PARTIDO HORA Tampa Bay en Cleveland 11:07 Filadelfia en Saint Louis 13:07 Seattle en Toronto 15:07 San Diego en Mets 19:07 NOTA… Los horarios son tiempo de Monterrey. — MEXICANOS EN POSTEMPORADA JUGADOR EQUIPO Giovanny Gallegos Saint Louis Julio Urías Dodgers Isaac Paredes Tampas Bay Jonathan Aranda Tampa Bay José Treviño Yankees Alejandro Kirk Toronto José Urquidy Astros

Andrés Muñoz Seattle