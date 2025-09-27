Cerrar X
AP_25268628500635_4991b15565
Deportes

Alcaraz avanza a cuartos de final del Abierto de Japón

Carlos Alcaraz avanzó a los cuartos de final del Abierto de Japón al vencer este sábado 6-4, 6-3 sobre Zizou Bergs antes de rendir homenaje a su fisioterapeut

  • 27
  • Septiembre
    2025

Carlos Alcaraz avanzó a los cuartos de final del Abierto de Japón al vencer este sábado 6-4, 6-3 sobre Zizou Bergs antes de rendir homenaje a su fisioterapeuta tras una preocupación por una lesión en el tobillo.

El número uno del mundo aterrizó de manera incómoda sobre su tobillo izquierdo durante su partido inaugural el jueves y no estaba seguro de cómo se sentiría contra Bergs.

Se mantuvo bien, diciendo que “podía jugar normalmente”, y ahora tendrá que prepararse para enfrentar al estadounidense Brandon Nakashima en los cuartos de final.

“Fue difícil y fue un día y medio realmente importante en el que tuve que recuperarme lo mejor que pude”, dijo Alcaraz sobre su tobillo. “Lo he dicho antes y lo diré de nuevo, tengo al mejor fisioterapeuta del mundo, en quien confió al 100%”.

"El trabajo que ha hecho para el tobillo ha sido excelente. Pude jugar normalmente, lo cual es genial. A veces me preocupaban algunos movimientos, cuando podía sentir el tobillo, pero en general jugaba un gran tenis, un gran partido".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_carlos_alcaraz_3051478ea6
Carlos Alcaraz vuelve a ser Top 1 tras coronarse en el US Open
AP_25248788111916_7900de19a9
Carlos Alcaraz; a la Final del US Open tras vencer a Djokovic
deportes_sabalenka_647fa29c4a
Sabalenka avanza a semis del US Open tras lesión de Vondrousova
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_28_at_4_51_08_PM_195f699c83
Suben las visitas a La Milarca, tras fallecimiento de Mauricio
2025_09_28_La_transformaci_n_avanza_en_Jalisco_28_GM_2f65ddf831
Sheinbaum frena abucheos hacia Pablo Lemus, gobernador de Jalisco
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_49acedd61c
Bebé de 7 meses continúa grave tras colapso de barda en Monterrey
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_18_39_AM_dce05ce1f2
Se va la ciclovía de Miguel Treviño en San Pedro
interconexion_mauricio_178087d121
Inician interconexión, se llamará 'Mauricio Fernández'
Whats_App_Image_2025_09_25_at_6_47_41_PM_f8513f3769
Destaca César Garza gran inversión en obra pública en Apodaca
publicidad
×