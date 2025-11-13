Alcaraz se jugará el pase a la final en el segundo turno

El tenista número 1, Carlos Alcaraz, jugará este sábado las semifinales de las Finals ATP ante un rival aún por conocer en el segundo turno del día.

La raqueta española, quien recogerá su trofeo como de número 1 este viernes, saldrá a la pista para el segundo turno por segunda vez, pues disputó el tercer partido de la fase de grupos ante el italiano Lorenzo Musetti.

Será el italiano Jannik Sinner el que juegue en el primer turno, no antes de las 14.30 (13.30), la primera semifinal ante el australiano Álex de Miñaur.

Alcaraz persigue ganar la Copa de Maestros por primera vez en su carrera, mientras que Sinner defiende la corona conquistada en 2024.

Comentarios