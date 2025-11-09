Cerrar X
Alcaraz supera a De Miñaur en su estreno en las Finales ATP

Carlos Alcaraz inició con paso firme su participación en las Finales ATP de Turín, al imponerse este domingo por 7-6(5) y 6-2 al australiano Alex de Miñaur

  • 09
  • Noviembre
    2025

El tenista español Carlos Alcaraz inició con paso firme su participación en las Finales ATP de Turín, al imponerse este domingo por 7-6(5) y 6-2 al australiano Alex de Miñaur en su primer partido del torneo individual.

El encuentro, disputado en el Inalpi Arena, comenzó con un ambiente electrizante tras un espectáculo de luces y música.

Alcaraz, número 2 del mundo, arrancó concentrado y logró un break en blanco en el cuarto juego para adelantarse 3-1. 

Sin embargo, su nivel decayó momentáneamente y el australiano logró igualar el marcador 4-4, aprovechando errores y el visible enfado del español.

Pese a la tensión, Alcaraz reaccionó en el tie break del primer set, donde remontó un 1-3 y 3-5 en contra para cerrar 7-5, recuperando el control emocional y técnico del partido.

Con el impulso de esa remontada, el murciano dominó el segundo set desplegando una mayor variedad de golpes y precisión en los intercambios.

Rompió el saque de De Miñaur en dos ocasiones y selló la victoria tras una hora y 40 minutos de juego, consolidándose como líder provisional del grupo Jimmy Connors.


