Alegna González conquista La Coruña rumbo a LA 2028

Alegna González volvió a demostrar por qué es una de las principales figuras de la marcha mexicana al conquistar la medalla de oro en los 21 kilómetros del Gran Premio Internacional de Cantones, disputado en La Coruña, España, en una competencia que reunió a varias de las mejores especialistas del mundo.

La atleta mexicana cruzó la meta con un tiempo de 1:32.21 horas, registro que representó la segunda mejor marca de su carrera en la distancia, sólo detrás del 1:32.15 que consiguió hace apenas una semana en Rio Maior, Portugal, confirmando el gran nivel competitivo que atraviesa rumbo al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.

Alegna González impone condiciones ante figuras mundiales

La estrategia de la seleccionada nacional fue clave para quedarse con el triunfo en territorio español. Durante gran parte del recorrido mantuvo un ritmo controlado y se mantuvo dentro del grupo puntero, esperando el momento adecuado para atacar.

Con el paso de los kilómetros, la prueba comenzó a fragmentarse hasta quedar reducida a un grupo de cuatro competidoras. Fue entonces cuando Alegna incrementó el ritmo y, a falta de tres kilómetros para la meta, dejó atrás a la española María Pérez, campeona mundial y subcampeona olímpica de 20 kilómetros, quien ya no pudo responder al ataque de la mexicana.

La italiana Sofia Fiorinini terminó en la segunda posición con marca de 1:32.33, mientras que María Pérez finalizó tercera con 1:32.48.

La también mexicana Alejandra Ortega se quedó cerca del podio al concluir en el cuarto sitio, resultado que además le permitió establecer su mejor marca personal y asegurar su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

“Fue una competencia dura, pues iban las mejores; un escenario bastante bueno donde hubo mucho nivel. Me sentí muy contenta de estar ahí codo a codo con las mejores. Al final se me fueron, pero fue una excelente competencia y con esto ratificamos nuestro boleto a los centroamericanos”, comentó Ortega.

En la rama varonil, Andrés Olivas concluyó en la posición 16 con tiempo de 1:26.24, mientras que Julio César Salazar no logró finalizar la competencia.

Eduardo Herrera triunfa en la Liga Diamante

El atletismo mexicano también tuvo actividad en la Liga Diamante celebrada en Xiamen, China, donde Eduardo Herrera consiguió una actuación destacada en la prueba de los 5 mil metros al finalizar en la cuarta posición.

El fondista registró un tiempo de 13:69 minutos, con lo que logró su mejor marca del año y mantuvo el crecimiento que ha mostrado en las últimas competencias internacionales. Herrera ya había conseguido un top 3 en Lausana durante la temporada 2025 y recientemente rompió el récord mexicano de los 3 mil metros con 7:27.63.

¡Carrerón 🏃‍♂️💨!



Eduardo Herrera 🇲🇽 logra el 4️⃣° lugar en los 5000m de la Diamond League 💎 de Xiamen 🇨🇳 con un tiempo de 13:00.69 ⏱️



Segunda mejor marca de su vida 👏 y otra gran actuación en la élite del atletismo 🏟️pic.twitter.com/GAkBQ57eNS https://t.co/hmrMnz2rKi — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) May 23, 2026

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