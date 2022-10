Alejandro Talavante… ¡vuelve por sus fueros!

La gran figura del toreo español estará el viernes en la Monumental Monterrey al lado de 'Joselito de Oro', Joselito Adame y el triunfador, Leo Valadez.

El cinco puertas grandes de Madrid, Alejandro Talavante, volverá por sus fueros el viernes a la Monumental Monterrey “Lorenzo Garza” para ratificar su estatura como la gran figura española del toreo que es, luego de algunos tropiezos durante la pasada temporada europea donde no logró consolidar de manera portentosa y genial su retorno en sus pasadas actuaciones en el coso Venteño la capital Española.



El originario de Badajoz, que ha dejado en el recuerdo faenas portentosas e imborrables a lo largo de su triunfal carrera, viene con la “espinita clavada”, pues no obstante de abrir la “Puerta Grande” de Vista Alegre el 24 de agosto del presente año, poco pudo cosechar para conseguir lo mismo en la cinco tardes que actuó en “Las Ventas” de Madrid, donde lidió nueve toros y solamente pudo cortar una oreja.



El diestro, quien estuvo sorpresivamente retirado de los ruedos desde octubre del 2018 hasta septiembre del 2021 al reaparecer en Arles, actuará el viernes en punto de las 20:30 horas al lado de la primera figura del toreo mexicano, “Joselito de Oro” Joselito Adame y Leo Valadez; viene decidido a triunfar sabedor de la importancia que representa la Monumental Monterrey en estos momentos para su carrera.



Por su parte, la garra y determinación de Joselito Adame para defender su estatura como primera figura del toreo mexicano, no le brindarán facilidades a la intención del diestro español de arrollar con su actuación a sus alternantes mexicanos en su presentación del viernes, pues “Joselito de Oro” viene pasando un gran momento en su carrera.



Además, la gallardía, entrega, determinación y valor a toda prueba del triunfador de la temporada española, el hidrócalido, Leo Valadez “apretará” en gran medida a Talavante y Adame lo garantiza que viviremos el viernes una gran noche de toros.



Los boletos para esta corrida están a disposición del público en general en las taquillas de la plaza en un horario de 11:00 a 14:00 horas, y de 15:00 a 19:00 horas, o si gusta, puede adquirirlos también en la plataforma de superboletos.com.