Alertan por venta de gafetes falsos para evento de Fórmula 1

La Fórmula 1 es uno de los eventos deportivos más esperados del año, y esto no pasa desapercibido por los estafadores, pues el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, ha alertado a la población por la venta de gafetes falsos.

El funcionario se dio cita esta mañana en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, para supervisar algunos detalles del evento; ahí pudo constatar que afuera del recinto se encontraban vendiendo estas identificaciones falsas, con un precio de más de 50 mil pesos.

Con la presencia también del secretario de Tránsito, Francisco Moreno; e Israel Benítez, secretario de Operación Policial, se logró la detención de al menos 40 revendedores que fueron interceptados por las autoridades en las salidas del autódromo.

A través de un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartieron lo siguiente:

Posteriormente al informe, mostraron algunos gafetes asegurados con el fin de poder llevar una verificación oportuna de los accesos para el evento en el que participará el corredor mexicano, Sergio “Checo” Pérez.

