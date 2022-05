Alexis Vega renueva con Chivas hasta 2024

El Rebaño Sagrado ha hecho oficial la extensión de contrato del delantero Alexis Vega, el cual será parte del conjunto rojiblanco hasta el 2024.

Dicha renovación se dio a conocer durante una transmisión en vivo en el canal oficial de Chivas, en donde se mostró el momento justo en el que el jugador firmó su renovación con el club.

De esta forma, el delantero, Alexis Vega se convirtió en el jugador mejor pagado por la institución y ademas de contar con uno de los mejores contratos que ha hecho Chivas con algún otro jugador.

"Totalmente agradecido, primero que nada con Amaury, que hizo un esfuerzo durísimos para que me pudiera quedar. Ricardo también que en todo momento me brindo su apoyo y agradecerle a la afición que siempre me ha mostrado su apoyo", declaró Vega tras firmar con Chivas nuevamente.