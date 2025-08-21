Alycia Parks vence a Rebecca Sramkova y se mete a semifinales

La estadounidense Alycia Parks continúa demostrando su excelente forma en el Abierto Monterrey al derrotar a Rebecca Sramkova por 6-2, 7-5, en un partido que duró solo una hora con 26 minutos.

Con este resultado, Parks se metió a las semifinales del torneo, donde seguirá luchando por el título.

Este enfrentamiento tenía un toque especial, ya que era la revancha de su único encuentro previo, jugado en Roland Garros 2022, donde Sramkova había ganado en tres sets muy disputados.

Pero esta vez fue diferente, pues la estadounidense fue quien dominó, aprovechando su servicio letal, con nueve ases y un impresionante 68.3% de efectividad en el primer saque, lo que le permitió salvar siete de nueve break points.

El primer set fue completamente controlado por Parks, quien rompió el servicio de Sramkova en dos ocasiones para llevarse el parcial 6-2.

En el segundo, la eslovaca mostró una mejor cara, forzando más intercambios largos y llegando a tener oportunidades de igualar, pero Parks se mantuvo firme, cerrando el set 7-5 y con ello el partido.

La estadounidense ganó el 55.9% de los puntos disputados en todo el encuentro.

Este triunfo ratifica la excelente semana que está viviendo Parks en el certamen, pues en su debut, aplastó a Cristina Bucsa en sets corridos, y luego sorprendió al remontar y derrotar a la primera sembrada, Emma Navarro, número 11 del mundo y semifinalista del US Open 2024.

Con esta victoria, Parks llega a su primera semifinal desde Auckland a principios de año, sumando ya 12 victorias en la temporada.

Comentarios