Amenaza Trump con quitar partidos del Mundial a Boston

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con retirar los partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026 programados en Foxborough, Massachusetts, tras sugerir que una parte de Boston había sido “tomada” por los disturbios recientes.

Durante una entrevista, el mandatario republicano aseguró que “ama a la gente de Boston”, pero criticó a la alcaldesa Michelle Wu, a quien describió como “inteligente” pero perteneciente a “la izquierda radical”.

“Podríamos quitárselos”, dijo Trump sobre los partidos del torneo. “Sé que están agotados, pero su alcaldesa no es buena. Están tomando partes de Boston, podríamos recuperarlas en dos segundos”, declaró.

Foxborough, una de las sedes del Mundial 2026

Foxborough, ubicada a unos 48 kilómetros de Boston, será sede de siete partidos del Mundial 2026, que Estados Unidos organizará junto con México y Canadá.

El estadio Gillette, casa de los New England Patriots de la NFL, figura entre los recintos seleccionados por la FIFA.

Cabe señalar que el plan oficial de sedes, anunciado en 2022, incluye once ciudades estadounidenses, además de tres en México y dos en Canadá, en lo que será la primera Copa del Mundo con 104 partidos.

La FIFA tiene la última palabra

Pese a las amenazas del presidente, la decisión sobre las sedes no recae en la Casa Blanca. “Es el torneo de la FIFA, bajo la jurisdicción de la FIFA”, explicó Victor Montagliani, vicepresidente del organismo, quien recordó que cualquier cambio implicaría complicaciones logísticas y legales a solo ocho meses del inicio del evento.

Trump, sin embargo, aseguró que si considera que existen “condiciones inseguras”, podría comunicarse directamente con Gianni Infantino, presidente de la FIFA y su “amigo cercano”, para solicitar un cambio de sede.

“Gianni no estaría encantado, pero lo haría muy fácilmente”, insistió el mandatario.

