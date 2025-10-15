Cerrar X
boston_trump_05fb8e5cdd
Deportes

Amenaza Trump con quitar partidos del Mundial a Boston

Donald Trump advirtió que podría reubicar los partidos del Mundial 2026 asignados a Boston, tras afirmar que partes de la ciudad han sido 'tomadas'

  • 15
  • Octubre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con retirar los partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026 programados en Foxborough, Massachusetts, tras sugerir que una parte de Boston había sido “tomada” por los disturbios recientes.

Durante una entrevista, el mandatario republicano aseguró que “ama a la gente de Boston”, pero criticó a la alcaldesa Michelle Wu, a quien describió como “inteligente” pero perteneciente a “la izquierda radical”.

“Podríamos quitárselos”, dijo Trump sobre los partidos del torneo. “Sé que están agotados, pero su alcaldesa no es buena. Están tomando partes de Boston, podríamos recuperarlas en dos segundos”, declaró.

Foxborough, una de las sedes del Mundial 2026

Foxborough, ubicada a unos 48 kilómetros de Boston, será sede de siete partidos del Mundial 2026, que Estados Unidos organizará junto con México y Canadá.

El estadio Gillette, casa de los New England Patriots de la NFL, figura entre los recintos seleccionados por la FIFA.

Cabe señalar que el plan oficial de sedes, anunciado en 2022, incluye once ciudades estadounidenses, además de tres en México y dos en Canadá, en lo que será la primera Copa del Mundo con 104 partidos.

La FIFA tiene la última palabra

Pese a las amenazas del presidente, la decisión sobre las sedes no recae en la Casa Blanca. “Es el torneo de la FIFA, bajo la jurisdicción de la FIFA”, explicó Victor Montagliani, vicepresidente del organismo, quien recordó que cualquier cambio implicaría complicaciones logísticas y legales a solo ocho meses del inicio del evento.

Trump, sin embargo, aseguró que si considera que existen “condiciones inseguras”, podría comunicarse directamente con Gianni Infantino, presidente de la FIFA y su “amigo cercano”, para solicitar un cambio de sede.

“Gianni no estaría encantado, pero lo haría muy fácilmente”, insistió el mandatario.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_10_16_T120513_160_219845ca5f
Bryan Angulo resulta herido tras atentado en Ecuador
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T115200_095_2ed1db1032
Trump se reunirá con Putin para fin de guerra con Ucrania
trump_maduro_21ebf1c35a
Afirman que Trump dio luz verde a la CIA para operar en Venezuela
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_10_16_T164939_457_a93a88115c
Muere Ace 'Spaceman' Frehley, legendario guitarrista de KISS
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T161945_257_9862b3b4a2
Vinculan a hombre por transporte ilícito de hidrocarburos
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T160546_900_b83e1c9a0d
Indagan muerte de padre de menor presuntamente abusada en Reynosa
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
EH_FOTO_VERTICAL_10_b66a07ce96
Asesino de David Cohen cobraría 30 mil pesos; tenía cómplice
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
publicidad
×