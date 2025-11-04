Andy Cartagena, Juan Fernando y Sergio Garza… ¡En Monterrey!

Nuevamente este domingo a las 16:30 horas, la Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’ se prepara para vibrar intensamente con el arte ecuestre del rejoneador español Andy Cartagena y sus espectaculares jacas toreras, además del abierto duelo de estilos del toreo entre los regiomontanos Juan Fernando, diestro dotado de sobrado arte y clasicismo, y el valientísimo torero completo y tremendista Sergio Garza, quienes se medirán ante un fino y bien presentado encierro de la ganadería jalisciense de La Concepción, propiedad del escrupuloso criador, Don Octavio Casillas.

Andy Cartagena, natural de Benidorm, Alicante, es uno de los rejoneadores más espectaculares que ocupa uno de los lugares más importantes del escalafón del rejoneo actual. El diestro español debutó en 1996 en un festival en Nimes en homenaje a su tío Ginés Cartagena y tomó la alternativa como rejoneador el 8 de marzo de 1997 en Castellón, confirmando en la Monumental Las Ventas de Madrid poco después.

A lo largo de su carrera, el espectacular jinete ha destacado por su dominio ecuestre, su temple, la ligazón con sus caballos y su capacidad de comunicar con el público. Cartagena gusta de combinar el riesgo, plasticidad y espectáculo, y su sola presencia en el cartel garantiza la entrega absoluta de su quehacer torero.

Por su parte, en la lidia ordinaria, el torero regiomontano Juan Fernando poco a poco ha consolidado su nombre a través del arte que habita en su toreo al interpretar su quehacer con cada vez más hondura y emoción, buscando expresar en todo momento sus sentimientos.

No por nada, el regio es representado y fuertemente apoyado por la primera figura mundial del toreo, Eloy Cavazos, en quien el diestro guadalupense en el retiro ha depositado sus esperanzas en que se llegue a convertir en la figura del toreo que Monterrey necesita.

Por su parte, el guerrero de los ruedos, Sergio Garza, quien se presenta en la temporada actual ante la afición local, ha venido fortaleciendo su trayectoria enfrentando grandes retos ante las dificultades propias que ofrece la profesión. El torero es dueño de un valor extraordinario, un gran carisma que enciende el entusiasmo del público en los tendidos y una disposición heroica y guerrera que no se dejará ganar las palmas del respetable por parte de sus experimentados alternantes.

Para garantizar lo más posible el éxito de los tres diestros, Espectáculos Monterrey, empresa que maneja los destinos del histórico coso de la colonia Del Prado, ha dispuesto de un bravo e inmaculado encierro, muy bien presentado, del hierro de La Concepción, que ya se encuentra pastando en los corrales de la plaza.

Los boletos para esta sensacional corrida, donde reaparece el excelentísimo rejoneador español Andy Cartagena y que en los terrenos de a pie promete convertirse en un gran duelo de titanes entre los diestros regiomontanos Juan Fernando y Sergio Garza, se pueden adquirir en la plataforma de Superboletos.com y en las taquillas de la plaza en los horarios de costumbre.

