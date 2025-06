Angel City lanza camiseta con mensaje en apoyo a migrantes

El equipo Angel City FC, de la liga femenil de futbol de Estados Unidos (NWSL), lanzó una camiseta con la frase "Immigrant City" como muestra de apoyo a las comunidades migrantes que viven con temor tras las redadas federales ordenadas por Donald Trump.

La iniciativa surgió luego de que el club publicara un mensaje en redes sociales reconociendo el “miedo e incertidumbre” que sienten muchas familias inmigrantes en la ciudad.

En su declaración, destacaron que “Los Ángeles es más fuerte por su diversidad y por quienes la llaman hogar”.

Las camisetas llevan lemas que apelan a la inclusión

Además de la camiseta principal, con el nombre “Immigrant City Football Club”, Angel City lanzó otras dos prendas con mensajes enfocados en la empatía y la inclusión:

“Los Angeles is for everyone” (“Los Ángeles es para todos, Los Ángeles es para todas”).

“A mother’s love knows no nation, no status, no borders” (“El amor de una madre no conoce nación, ni estatus, ni fronteras”).

Estas camisetas fueron distribuidas gratuitamente entre los asistentes al partido contra North Carolina Courage el pasado 14 de junio, y debido a la buena recepción, el club decidió ponerlas a la venta en su tienda oficial. El costo es de 30 dólares, aproximadamente 570 pesos mexicanos.

Protesta desde el deporte

La campaña de Angel City se suma a una serie de gestos dentro del futbol estadounidense que utilizan el deporte como vehículo de expresión política y social.

El equipo, reconocido por su perfil activista, vuelve a hacer visible su postura en favor de las familias migrantes que enfrentan políticas de persecución.

