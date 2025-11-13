Antonio Brown sale de prisión; quedará en arresto domiciliario

El exreceptor de la NFL, Antonio Brown, salió este jueves de prisión tras depositar su fianza, por lo que deberá permanecer bajo arresto domiciliario en Florida.

Brown enfrenta cargos por intento de asesinato, por los que fue extraditado la semana pasada a Estados Unidos.

Imágenes difundidas muestran al receptor de 37 años, abandonando las instalaciones en chandal y con sus pertenencias en la mano. Después es recibido por su abogado, quien le acompaña hasta un automóvil sin ofrecer más declaraciones.

Un juez le concedió la libertad bajo fianza de 25,000 dólares, pero lo obligó a permanecer en arresto domiciliario a la espera del juicio que afronta por los cargos de intento de asesinato con arma de fuego.

La Fiscalía de Florida solicitó encarcelar a Brown sin fianza, al entender que existía riesgo de fuga, pero la defensa insistió en que el exjugador no pondrá problemas y continuará en el sur de Florida.

Brown está acusado de ser el supuesto responsable de un tiroteo a las afueras de un evento de boxeo en Miami, el pasado 16 de mayo, por el que quedó detenido temporalmente esa misma noche.

Videos obtenidos por las autoridades muestran como el exjugador golpea a otro hombre para iniciar la pelea. Sin embargo, Brown le arrebató el arma a un agente de seguridad y se acercó hacia la víctima, a quien le disparó en al menos dos ocasiones.

El hombre afirmó que uno de los disparos le rozó el cuello y denunció que tuvo que acudir a un hospital para se tratado.

En redes sociales, el ex campeón informó que el incidente se desató cuando lo atacaron individuos que querían robarle sus joyas.

