Antorcha de Milán-Cortina 2026 se enciende en ceremonia reducida

La antorcha de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 fue encendida este miércoles en una ceremonia reducida y realizada en interiores en la antigua Olimpia, Grecia, debido a advertencias meteorológicas por fuertes lluvias.

La tradicional ceremonia al aire libre, en la que actrices caracterizadas como sacerdotisas prenden la llama con un espejo parabólico, tuvo que cancelarse de forma anticipada.

En su lugar, autoridades del museo arqueológico de Olimpia participaron en un acto discreto que incluyó la proyección de un video del encendido realizado durante el ensayo del lunes en el antiguo estadio.

El medallista olímpico griego Petros Gkaidatzis es el primer relevista del Relevo de la Antorcha de Milano Cortina 2026.

La llama fue luego trasladada al museo para el encendido oficial de la antorcha.

El remero griego Petros Gaidatzis fue el primer portador del relevo, seguido por la multimedallista italiana Stefania Belmondo, quien se unió para completar un tramo conjunto.

Tras una semana de recorrido por Grecia, la antorcha será entregada el 4 de diciembre a los organizadores italianos, quienes la llevarán a Milán para iniciar un extenso recorrido.

La antorcha pasará por 60 ciudades y 300 pueblos de Italia, con más de 10 mil portadores, y visitará sitios emblemáticos como el Coliseo romano y el Gran Canal de Venecia.

También tendrá paradas en ciudades del sur, como Palermo y Nápoles, para impulsar el interés en regiones ajenas a los deportes invernales.

El relevo concluirá el 6 de febrero en el estadio de San Siro de Milán, donde se celebrará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

