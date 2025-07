Anuncia embajadora mexicana llegada de Aaron Ramsey a Pumas

La embajadora de México en Reino Unido, Josefa González Blanco, reveló inesperadamente en redes sociales la llegada del mediocampista galés Aaron Ramsey a Pumas de la UNAM, antes de cualquier confirmación oficial por parte del club capitalino.

El anuncio se dio a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde González Blanco compartió una fotografía con el futbolista y un mensaje que desató la sorpresa entre aficionados y medios deportivos:

“¡Encantada de dar la bienvenida a @aaronramsey a la Embajada hoy! Ahora se dirige a la Ciudad de México para unirse oficialmente a @PumasMX @UNAM_MX previo a la temporada Apertura 2025. ¡Te deseamos todo el éxito! ¡GOYA, Universidad!”, escribió la diplomática.

Thrilled to welcome @aaronramsey to the Embassy today! 🇲🇽🇬🇧⚽️ He’s now heading to Mexico City to officially join @PumasMX @UNAM_MX ahead of the Opening 2025 season! 🐆⚽️🇲🇽 Te deseamos todo el éxito!! ¡GOYA, Universidad! pic.twitter.com/T0slUZXXTv