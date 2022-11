Anuncia Gerard Piqué que se retira del futbol

Después del divorcio con la cantante Shakira, Gerard Piqué, anunció su retiro del futbol profesional por medio de un video publicado en sus redes sociales.

El defensa del F.C. Barcelona detalló que el siguiente será su último partido en el Camp Nou, lugar donde los azulgranas se enfrentarán al Almeira como parte de la temporada de LaLiga de España.

'Ahora que los sueños de niño se han cumplido, quiero decirles que he decidido es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habrá ningún otro equipo, y así será', comentó en el video.