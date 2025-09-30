Apelará Sudáfrica decisión de la FIFA que le quitó tres puntos

La federación de fútbol de Sudáfrica dijo que planea apelar una decisión de la FIFA que despojó a la selección nacional masculina de una victoria en las eliminatorias del Mundial 2026 por alineación indebida.

El fallo de la FIFA el lunes de anular una victoria 2-0 contra Lesoto en marzo y decretarla como una derrota 3-0 sacó a Sudáfrica del primer lugar cuando restas dos fechas en las eliminatorias. La actividad en el grupo culminará en dos semanas.

La SAFA (siglas en inglés de la federación sudafricana) no tuvo la oportunidad de presentar argumentos legales al único juez de la FIFA que decidió el caso, afirmó en un comunicado el lunes por la noche.

"Como SAFA, estamos profundamente decepcionados con este resultado sin precedentes", dijo, reconociendo que Teboho Mokoena no debió haber jugado contra Lesoto después de recibir tarjetas amarillas en dos partidos anteriores. Dos amonestaciones activan una suspensión de un partido.

"Pedimos disculpas a la nación por este error administrativo y reflexionaremos sobre los pasos a seguir al concluir nuestra campaña de clasificación", agregó la SAFA.

El proceso de apelación está programado para coincidir con sus últimos partidos, contra Zimbabue el 10 de octubre y Ruanda cuatro días después.

Procedimiento de apelación

La SAFA dijo que solicitó razones escritas que expliquen el fallo y planea presentar una apelación formal a la FIFA dentro de los 10 días requeridos después de recibir el documento. Es posible una apelación adicional en el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana, Suiza.

Benín quedó como líder del grupo por diferencia de goles, empatado en puntos con Sudáfrica. Nigeria y Ruanda están a tres puntos y todos tienen dos partidos por disputar.

Benín y Ruanda nunca se han clasificado para una Copa del Mundo, Sudáfrica no ha disputado uno desde que fue anfitrión de la edición de 2010, y Nigeria se clasificó por última vez en 2018.

¿Quién avanza y a dónde?

Solo el ganador del grupo el 14 de octubre avanzará directamente a la primera Copa del Mundo de 48 equipos que será coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México, y sabrá su grupo tras el sorteo del tiorneo el 5 de diciembre en Washington.

El segundo del grupo podría avanzar a un repesca de cuatro equipos de África en noviembre. Eso decidirá el equipo que avanzará a los repechajes intercontinentales en marzo en sedes por determinar en Norteamérica.

Comentarios