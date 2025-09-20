Cerrar X
Arozarena vuelve a México para jugar en Nayarit

La estrella mexicocubana de los Marineros de Seattle regresará a tierras mexicanas para vestir la camiseta de los Jaguares

  • 20
  • Septiembre
    2025

De acuerdo con funcionarios estatales, el beisbolista Randy Arozarena llegará a México para disputar al menos 10 partidos de la próxima Liga Mexicana del Pacífico, vistiendo la camiseta de Jaguares.

Así lo dio a conocer, el Coordinador Jurídico del Gobierno de Nayarit, Gabriel Camarena.

Su participación llegaría en un momento importante, pues Randy se prepara para participar en el Clásico Mundial del Béisbol con la Selección Mexicana.

Sus cimientos en la Liga Mexicana del Pacífico lo llevaron a firmar un contrato en las Grandes Ligas, para después convertirse en la revelación de los playoffs en 2020, así como el Novato del Año en la MLB de 2021.

El equipo mexicano estará debutando en la temporada invernal, bajo el comando de Luis Carlos Rivera.


