Aryna Sabalenka supera a Paolini para iniciar Finales de la WTA

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, demostró un dominio impresionante en su servicio durante su partido inaugural en las finales de la WTA, logrando diez aces en una victoria este domingo por 6-3, 6-1 sobre Jasmine Paolini, clasificada en el puesto número ocho.

Sabalenka tuvo cuatro aces solo en el último juego del primer set y en general logró en juego el 82,7% de sus primeros servicios.

El partido, el número 500 de la carrera de Sabalenka en la WTA, duró 70 minutos.

“Estaba concentrada, estaba tranquila y sentía que todo estaba bajo control”, afirmó Sabalenka.

El sábado, Sabalenka recibió un trofeo por terminar el año como número uno.

“Estoy súper feliz y súper orgullosa del trabajo que se ha hecho y de que las cosas están funcionando y estoy mejorando cada día”, expresó. “Y solo espero que sigamos haciendo lo que estamos haciendo y, con suerte, podamos mantenernos allí”.

El torneo de fin de temporada para las ocho mejores jugadoras del año comienza con dos grupos de cuatro mujeres en un formato de todos contra todos. Las dos mejores de cada grupo avanzan a las semifinales.

“Tomo este torneo como un torneo regular en el que tengo que ganar cinco partidos si quiero ganar el título”, añadió Sabalenka. “Así que solo estoy tratando de dar mi mejor tenis y luchar por cada punto”.

Pegula vence a Gauff

En el mismo grupo, Jessica Pegula venció por 6-3, 6-7 (4), 6-2 a la campeona defensora Coco Gauff en un enfrentamiento completamente estadounidense.

Gauff nuevamente tuvo problemas con su servicio, cometiendo 12 dobles faltantes, incluyendo uno que le entregó el primer set a Pegula, su antigua compañera de dobles

Antes de finalmente ganar en el desempate, Gauff falló dos veces al intentar cerrar el segundo set con su saque. En su segunda oportunidad, cometió tres dobles faltas consecutivas, lo que permitió que Pegula rompiera nuevamente y forzara un desempate.

Hace tres semanas, Gauff venció a Pegula en la final del Abierto de Wuhan en China.

“Coco es una gran campeona, gran competidora, buena amiga. Así que siempre es difícil jugar contra ella”, dijo Pegula. “No creo que haya secretos con este grupo de chicas aquí”.

Iga Swiatek y Elena Rybakina ganaron sus partidos inaugurales el sábado.

También el sábado, Paolini y su compañera Sara Errani ganaron su partido inaugural de dobles.

