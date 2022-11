Así fue el regaño a Verstappen tras no dar el paso a 'Checo'

El neerlandés fue captado en video recibiendo el regaño del jefe de la escudería de Red Bull, Christian Horner tras desobedecer sus indicaciones.

Red Bull no esta nada contento con Max Verstappen tras no acatar las ordenes de su equipo y todo indica que el neerlandés no quedará impune ante esta desobediencia.

El Gran Premio de Brasil 2022 será recordado por la polémica que generó Verstappen tras no dar el paso en la carrera a su compañero mexicano, Sergio 'Checo' Pérez, para que este lograra sumar más puntos.

Esto ocasionó claramente la furia del piloto azteca, quien arremetió contra el neerlandés al declarar que si ha sido dos veces campeón es gracias a él.

'Estoy muy sorprendido, no sé que pasó, especialmente por lo que he hecho por él. Estoy muy sorprendido. Si tiene dos campeonatos es gracias a mí”, dijo molesto 'Checo' Pérez.

Tras esto, el jefe de la escudería, Christian Horner fue captado en video charlando con Verstappen, el cual lucía con un rostro serio mientras que Horner, al parecer molesto, le marcaba algo con los brazos.

'Hablamos estas cosas internamente, los pilotos obviamente también han hablado de ello. No voy a decir lo que discutimos a puerta cerrada. Los pilotos lo han discutido, se han dado la mano y estamos totalmente centrados en la próxima carrera', dijo Horner a los medios ante dicha polémica.