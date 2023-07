Atleta devuelve medalla a mexicana tras perderla por reglamento

'Quien hizo el reglamento no fue atleta y si lo fue, ya se le olvidó, pues es injusto que quien se la gana en competencia no se la pueda llevar a su casa. No tiene ninguna justificación, es absurdo... La medalla no es mía, es de ella”, sentenció Pérez, antes de despojarse de la presea y colocarla ella misma a su rival.