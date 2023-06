Atleta devuelve medalla a mexicana tras perderla por reglamento

El domingo pasado, las mexicanas Andrea Ibarra, Alejandra Zavala y Alejandra Cervantes consiguieron los tres primeros lugares en el tiro deportivo, dentro de la modalidad de pistola de aire a 10 metros, con más de 236 mil puntos (oro); 233 mil (plata); y más de 214 mil (bronce), respectivamente, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Pero, de acuerdo con el órgano rector, Centro Caribe Sports, el reglamento indica que queda prohibido que un mismo país obtenga las tres medallas en una prueba, por lo que el que ocupa el tercer lugar no puede subir al podio, ni tener la presea en sus manos.

De esta manera, el el Comité organizador le hizo una llamada a la tiradora para notificarle lo dicho por el reglamento y convocarla a una reunión privada donde tendría que entregar la medalla la cubana Laina Pérez, quien quedó en cuarto lugar, con más de 193 puntos.

En la reunión del martes, se explica el malentendido y Alejandra Cervantes le tuvo que entregar la medalla a Pérez; sin embargo, en vez de aprovechar la situación, la cubana rechazó el bronce y criticó la regla en cuestión.

'Quien hizo el reglamento no fue atleta y si lo fue, ya se le olvidó, pues es injusto que quien se la gana en competencia no se la pueda llevar a su casa. No tiene ninguna justificación, es absurdo... La medalla no es mía, es de ella”, sentenció Pérez, antes de despojarse de la presea y colocarla ella misma a su rival.