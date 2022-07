Atleta mexicano presume doble triunfo

Miguel David Martínez Aceves, atleta mexicano es Campeón Mundial de artes marciales mixtas y egresado de la carrera de medicina de la UANL.

No conforme con ser exitoso como deportista profesional en las artes marciales mixtas, el atleta mexicano David Martínez también presume ser egresado de la carrera de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Como atleta, Martínez Aceves se desempeña en la disciplina de Kickboxing K1, donde durante seis años consecutivos ha sido Campeón nacional: dos veces monarca Panamericano (en 2016 y 2018) y subcampeón mundial de kickboxing en el 2017; en 2019 ganó medalla de bronce en el Campeonato mundial de kickboxing, y en 2021 se coronó como Campeón mundial en la categoría de 135 libras en artes marciales mixtas (MMA).

"Empecé a conocer los deportes de contacto, comencé por el karate... pero me gustó más el kickboxing por el contacto que había, un poco más fuerte. Tenía 14 años de edad cuando lo conocí. Posteriormente entré en las artes marciales mixtas", dijo David Martínez en entrevista exclusiva con CRACK de El Horizonte.

"No pensaba dedicarme a esto, pero fui ganando peleas, avanzando en este deporte, y se fue dando esta situación a partir de los 18 años de edad, cuando debuté profesionalmente en artes marciales mixtas", agregó.

Mañana viernes, David viaja a Alabama, Estados Unidos, para representar a México en los ya cercanos juegos mundiales The World Games. Además, participará en la edición 12 del Campeonato Panamericano de Kickboxing que se celebrará en Brasil en noviembre próximo.

"Tenemos una agenda llena y hay que trabajar mucho en este año. Mucho entrenamiento, mucha dieta y mucha preparación. Con esto de los entrenamientos dejas a un lado muchas salidas. No sacrifico salidas con la familia porque siempre estoy con ellos; entrenamos y enseguida salimos a dar la vuelta.

"Pero las salidas con los amigos los fines de semana es lo que más debo de cuidar porque esto es tu trabajo: el ser peleador, hay que cuidar la alimentación, los entrenamientos", reveló Martínez, quien es hermano de la deportista mexicana Melissa Martínez, quien también es exitosa en kickboxing.

Los entrenadores de David son sus papás Ricardo Martínez Ramírez y Raquel Aceves Martínez.

"Mis principales entrenadores han sido mis papás, ellos me formaron como artemarcialista, hasta ahora mi papá y mi mamá me siguen dando clases de kickboxing. Desde los cuatro años de edad empecé a competir, con mis papás como entrenadores. No existe alguien mejor que ellos para entrenarme y aconsejarme", platicó el deportista azteca, quien entrena diario, por la mañana y por la tarde.

David ya sabe lo que es subir al podio y ganar medallas en torneos nacionales e internacionales, pero tiene un objetivo en mente.

"Mi máximo logro como atleta sería en unos Juegos Olímpicos... quiero representar a México en unas Olimpiadas. Es un sueño representar a México, levantar la bandera, tenerla contigo cuando sales a competir o al subir al podio", comentó... y se atrevió a darle un consejo a los niños y jóvenes que apenas inician en el deporte.

"Siempre luchen por sus sueños, deben creer en sí mismos, hay que pensar que se va a lograr, y para ello hay que poner mucho empeño", puntualizó.

"Uno de los consejos que me dieron mis papás fue: ´Cómo aprender a aprender´, porque si no sabes cómo seguir aprendiendo te estancas, esto me lo enseñaron desde pequeño"

La primera participación profesional internacional de David Martínez fue en Nueva York, en Buffalo, cuando tenía 12 años de edad, fue en un Mundial de karate