Atletas ganan batalla contra cáncer de mama

Este miércoles 19 de octubre se celebra en todo el mundo el Día Mundial contra el Cáncer de mama.

Los aficionados al deporte somos testigos de las hazañas deportivas de las atletas, en distintas disciplinas… pero en ocasiones desconocemos la otra lucha que viven las deportistas, no contra las rivales, sino ante la enfermedad del cáncer de mama.





Estamos en el mes que se conmemora la lucha contra el Cáncer de mama. Este miércoles 19 octubre queremos conmemorar a figuras del deporte que han demostrado su tenacidad y coraje para luchar contra el cáncer más frecuente en mujeres. A continuación te presentamos deportistas que han vencido al cáncer de mama:





MARTINA NAVRATILOVA









La legendaria tenista de nacionalidad checa y estadounidense es el caso que generó más impacto. Ganadora de 18 Grand Slams y cinco veces Campeona de la Copa Federación, además del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 1994, se le detectó un cáncer de mama en el 2010 en una revisión rutinaria. “Me había enfrentado a Chris Evert, Steffi Graf y a las hermanas Williams. Nunca imaginé que mi adversario estaba fuera de la cancha”, señaló. Tan sólo dos semanas después participó en un triatlón para mostrar al mundo que se puede llevar una vida normal mientras se combate esta enfermedad.





NOVLENE WILLIAMS-MILLS





La atleta jamaicana fue ganadora de tres medallas de bronce en los Juegos Olímpicos, pero fue antes de los Juegos de Londres 2012 cuando se le diagnosticó cáncer de mama. Pese a ello, la velocista llegó a competir y ganó el bronce en la prueba de 4X400. Tras los Juegos, se sometió a una doble mastectomía para convertirse en un ejemplo de superación en el deporte.





JEN HANKS





La ciclista estadounidense, especialista en carreras de bicicleta de montaña, no quiso frenar su exitosa carrera cuando se le detectó un cáncer de mama. Después de cuatro operaciones, un tratamiento de quimioterapia y 25 competiciones disputadas durante su enfermedad, es otro claro ejemplo de cómo superar la batalla contra este enfermedad.





EDNA CAMPBELL





La jugadora americana fue escogida por los Phoenix Mercury en el Draft de la WNBA, la mejor Liga de baloncesto del mundo. También militó en equipos como los Seattle Storm, Sacramento Monarchs y San Antonio Silver Stars, en el cual se retiró en 2006. Fue en el año 2002 cuando le fue diagnosticado un cáncer de mama. Lo superó y regresó a las canchas y ahora se implica en varias asociaciones que luchan contra esta enfermedad.





ROBIN ROBERTS





La estadounidense fue durante años la gran estrella del baloncesto femenino en la NCAA hasta que dejó el balón por los micrófonos para fichar por las prestigiosas ESPN o ABC News, destacando su papel en el programa Good Morning America. En 2012, mismo año en el que fue incluida en el Salón de la Fama del Baloncesto Femenino, tuvo la triste noticia de que padecía cáncer de mama. Al año siguiente anunciaba que había superado la enfermedad.





JUDY RANKIN





La golfista, ganadora de 26 torneos del LPGA Tour, se enteró de que padecía cáncer de mama a los 61 años de edad. Nada más acabarlo se marchó al Open Británico femenino para ejercer de comentarista para la cadena de televisión ABC para dar a conocer al mundo que había vencido la batalla a esta enfermedad.





NATACHA LÓPEZ