Atletas trans en el deporte: 'Es injusto que participen'

Expertos explican por qué no deben competir los atletas trans en el deporte; Federación Internacional de Natación prohíbe que trans tomen parte de competencias.

Aunque atletas trans comenzaron a participar en competencias deportivas, expertos revelan por qué estos deportistas no deben competir en las disciplinas.

"Hace 20 años, cuando se empezó a regular el asunto de los deportistas trans, no había certezas y, además, se conocían pocos casos. Ahora está mucho más estudiado y sabemos a ciencia cierta, gracias a muchas investigaciones, que el sexo masculino tiene ventajas que no desaparecen, ni siquiera tras un tratamiento de supresión hormonal. El problema es lo que ya ha hecho la testosterona en los cuerpos durante años y años, y que no se va", dice Irene Aguiar, asesora jurídica, máster en Derecho y Gestión del Deporte, asesora de clubes, federaciones y deportistas, en España.

El caso que ha puesto el debate directamente bajo los focos en las últimas semanas ha sido el de la nadadora estadounidense transgénero Lia Thomas, que ha borrado los récords de la liga universitaria que impusieron nadadoras legendarias como Missy Franklin o Katie Ledecky, y que saca media piscina de distancia a sus competidoras.

"Cuando Lia Thomas bate un récord, excluye a una mujer de ser la plusmarquista, a otra de estar en el primer puesto, a otra de estar en el podio y así en cadena. Hay cientos de afectadas", apunta Irene Aguiar.

La Sociedad Europea de Endicronología publicó en 2019 un estudio titulado: "Cambio en la fuerza de agarre en personas trans y su asociación con la masa corporal magra y la densidad ósea", que figura entre lo que cita Irene Aguiar para demostrar que, "a igual peso y tamaño, los hombres tiene una superioridad sobre las mujeres de entre el 10 y hasta más del 50 % según los deportes".

"En pruebas de fuerza, puede llegar a un 170 % más de fuerza en los puñetazos. La superioridad es más notoria en el tren superior. Es una superioridad apabullante", dice el estudio.

"Si en los últimos Juegos Olímpicos (Tokyo 2020) se hubiera disputado de forma conjunta el maratón, habría habido 70 hombres por delante de la mejor mujer. En las pruebas de velocidad, las mujeres no habrían ni participado", dice Aguiar.

Constantino Iglesias, presidente de la Federación Española de Halterofilia, dijo al respecto: "Esa posibilidad de que deportistas transexuales compitan con ventaja física contra mujeres cisgénero (aquellas cuya identidad de género coincide con su fenotipo sexual) es una injusticia. Es como el dopaje. Es injusto que participen".

María José Martínez Patiño es una deportista y exatleta española, especialista en carreras de vallas, opina del tema: "Aunque (los trans) en el proceso de hormonación hayan perdido hemoglobina o masa muscular, siguen teniendo una gran ventaja después de muchos años entrenando más fuerte, con más intensidad, como hombres. Su superioridad es innegable".

Respecto a este tema, la Federación Internacional de Natación (FINA) prohíbe a las nadadoras transgénero participar en las pruebas de élite femeninas.

La FINA votó prohibir que atletas transgénero compitan en las pruebas élite de mujeres si han pasado por cualquier etapa del proceso de pubertad masculina.

Y el rugby no se queda atrás

World Rugby, la institución que gobierna las federaciones de este deporte a nivel internacional, ha prohibido que las mujeres transexuales disputen en sus competiciones.

Recomienda que no practiquen el rugby por razones de seguridad en el deporte de élite e internacional, "donde el tamaño, fuerza y velocidad son claves para el riesgo y el rendimiento".

World Rugby mantiene que los varones biológicos cuya pubertad y desarrollo están influenciado por andrógenos o testosteronas son más fuertes entre un 25 y 50%, un 30% más poderosos, un 40% más pesados y un 15% más rápidos que las mujeres biológicas.

Según el organismo, los tratamientos para reducir la testosterona no igualan las condiciones físicas de las transgénero.