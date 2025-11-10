Atlético de Madrid pasará a control estadounidense

El Atlético de Madrid anunció que Apollo Sports Capital (ASC), firma estadounidense de gestión de activos, se convertirá en su accionista mayoritario a principios del próximo año, marcando un nuevo capítulo en la historia del club.

Aunque no se revelaron los detalles financieros del acuerdo, ambas partes confirmaron que el director ejecutivo, Miguel Ángel Gil Marín, y el presidente, Enrique Cerezo, continuarán en sus cargos para garantizar la “continuidad de visión y liderazgo”.

El club y la empresa aseguraron que la inversión no forma parte de una estrategia de multipropiedad de equipos, y destacaron que el capital aportado reforzará la posición del Atlético “entre la élite del fútbol mundial”, además de fortalecer su estabilidad financiera y compromiso con la comunidad.

Apollo Sports Capital, que también tiene inversiones en los torneos de tenis Madrid Open y Miami Open, planea inyectar recursos en los equipos del club y en proyectos de infraestructura como la “Ciudad del Deporte”, un complejo deportivo y de entretenimiento junto al estadio Metropolitano.

Fundado en 1903, el Atlético ha sido dirigido desde 2011 por Diego Simeone y cuenta con 11 títulos de La Liga, el más reciente en la temporada 2020-21.

Para Rob Givone, gerente de cartera de ASC, el club es “una de las grandes instituciones deportivas de Europa”.

