Cerrar X
descarga_26_40f00a2ef6
Deportes

Atlético de Madrid pasará a control estadounidense

El Atlético de Madrid anunció que Apollo Sports Capital, se convertirá en su accionista mayoritario a principios del próximo año

  • 10
  • Noviembre
    2025

El Atlético de Madrid anunció que Apollo Sports Capital (ASC), firma estadounidense de gestión de activos, se convertirá en su accionista mayoritario a principios del próximo año, marcando un nuevo capítulo en la historia del club.

Aunque no se revelaron los detalles financieros del acuerdo, ambas partes confirmaron que el director ejecutivo, Miguel Ángel Gil Marín, y el presidente, Enrique Cerezo, continuarán en sus cargos para garantizar la “continuidad de visión y liderazgo”.

El club y la empresa aseguraron que la inversión no forma parte de una estrategia de multipropiedad de equipos, y destacaron que el capital aportado reforzará la posición del Atlético “entre la élite del fútbol mundial”, además de fortalecer su estabilidad financiera y compromiso con la comunidad.

Apollo Sports Capital, que también tiene inversiones en los torneos de tenis Madrid Open y Miami Open, planea inyectar recursos en los equipos del club y en proyectos de infraestructura como la “Ciudad del Deporte”, un complejo deportivo y de entretenimiento junto al estadio Metropolitano.

Fundado en 1903, el Atlético ha sido dirigido desde 2011 por Diego Simeone y cuenta con 11 títulos de La Liga, el más reciente en la temporada 2020-21.

Para Rob Givone, gerente de cartera de ASC, el club es “una de las grandes instituciones deportivas de Europa”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

baltazar_fcc65b0104
Amplían plazo para entrega de valores catastrales municipales
Whats_App_Image_2025_11_11_at_3_32_38_PM_2211373093
Impulsa San Pedro con expo a jóvenes emprendedores
bulevar_lopez_portillo_victoria_91209d0cfb
Dan fecha para primer etapa del boulevard José López Portillo
publicidad

Últimas Noticias

AP_25316023410821_47f57be038
Pinturas de Bob Ross se subastan en más de $600,000 dólares
AP_25316089901629_d0fd7b1572
Nieta de Trump, Kai, causa expectación al debutar en la LPGA
inter_portaviones_eua_2dcebc762d
Llegada del mayor buque de EUA aumenta la presión sobre Venezuela
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×