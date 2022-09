Ausencias pesaron en derrota de Tigres: Miguel Herrera

La cuarta derrota consecutiva de Tigres frente al América este sábado se debió a la ausencia de jugadores claves, así lo dio a conocer el director técnico, Miguel Herrera.

El timonel de los felinos indicó que la ausencia del francés Florian Thauvin, Nicolás López y Javier Aquino fueron un factor importante en la derrota ante el América.

"Desgraciadamente Florian, Nico y Javier no han podido recuperarse de sus lesiones y claro que afecta, pero no es pretexto. Tenemos un plantel muy amplio para competir", afirmó el técnico.

Además, Herrera reconoció que otro factor clave de su derrota fue la falta de puntería de sus atacantes y la también la falta de contundencia de los felinos durante el encuentro.

"Hicimos un partido a la altura, pero no fuimos contundentes y eso nos costó llevarnos la derrota.

"Me preocuparía que no generáramos, pero en cualquier momento vamos a empezar a hacer goles, tenemos mucha llegada, pero ahora no la metemos", señaló.