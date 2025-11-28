¡Auténtico drama! Tigres vence a Borregos y es campeón de ONEFA

En un partido de alarido que se definió en los últimos segundos, Auténticos Tigres de la UANL se coronó campeón de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA) al vencer 33-30 a Borregos Monterrey en una edición más del Clásico Estudiantil.

El encuentro, disputado en el Estadio Borregos, no solo le dio a los felinos su noveno cetro en la historia, también puso fin a una impresionante racha de 33 victorias consecutivas de los lanudos en su nueva casa.

Además, esta victoria es particularmente significativa, porque era la octava ocasión en que ambos rivales se enfrentaban en una Final, y es la primera vez que Auténticos Tigres logra imponerse a Borregos en el duelo por el campeonato.

Con todo desde el inicio

Auténticos Tigres tomó la delantera desde el inicio, gracias a un explosivo acarreo de Ángel Alvarado de 75 yardas para el 6-0 (punto extra fallado por Reynaldo Blanco). Blanco luego sumaría un gol de campo de 47 yardas para el 9-0. Una intercepción de David Mandujano cerró un primer cuarto dominado por la defensiva auriazul.

Segundo y tercer cuarto: el ataque felino aumenta la ventaja

La UANL extendió su ventaja con otro gol de campo de Reynaldo Blanco (12-0). Borregos reaccionó con una espectacular jugada de 77 yardas: pase de Alejandro Elizondo y extra de Roberto Medina (12-7).

Sin embargo, Auténticos Tigres capitalizó la recuperación del balón en una patada de despeje, permitiendo otra anotación terrestre de Ángel Alvarado y el extra de Blanco (19-7). Borregos se acercó antes del descanso con un gol de campo de 57 yardas de Roberto Medina (19-10).

Al regresar del medio tiempo, Borregos acortó aún más la distancia con un pase de Alejandro Elizondo de 70 yardas, poniendo el marcador 19-17. No obstante, los Auténticos Tigres respondieron de inmediato con dos touchdowns terrestres más: una corrida de 17 yardas de Jorge Chaib y una espectacular escapada de Ángel Alvarado de 67 yardas, ambos con extra de Reynaldo Blanco, llevando la ventaja a un aparentemente cómodo 33-17.

Cuarto Cuarto: Borregos Roza la Hazaña

El último cuarto fue un infarto para los aficionados. Borregos Monterrey mostró un corazón de campeón y montó una feroz remontada. Daniel Santos se convirtió en el arma aérea del Tec, al recibir dos pases de anotación consecutivos. El primero acercó a los lanudos 33-23 (conversión de dos puntos fallada), y el segundo, junto con el extra de Roberto Medina, apretó el marcador a un infartante 33-30.

Con el tiempo agotándose, Borregos tuvo una última oportunidad para empatar o ganar el encuentro. El pateador Roberto Medina intentó un gol de campo que, de ser bueno, hubiera igualado el marcador, pero falló, sellando así la épica victoria 33-30 a favor de los Auténticos Tigres de la UANL.

El Estadio Borregos fue testigo de un clásico que pasará a la historia, donde el equipo de la UANL no solo conquistó su novena corona, sino que también rompió la hegemonía de su acérrimo rival en su propia casa.

