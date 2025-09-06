Auténticos Tigres arrasan contra Burros Blancos en Jornada 1

Más de seis mil personas se reunieron en el Estadio Gaspar Mass y disfrutaron del primer triunfo felino en una tarde llena de colorido y en donde el Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán López, dio el kick off para dar inaugurada la temporada 2025 Liga Mayor de la ONEFA.

Guzmán López, estuvo acompañado por Fernando Rojas Sánchez, entrenador en jefe de los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional; Rafael Duk Delgado, jefe de la División de Fomento Deportivo del IPN, además de las autoridades de la UANL, Mario Alberto Garza Castillo, secretario general; Jaime Arturo Castillo Elizondo, se Académico y José Alberto Pérez, director de Deportes de la UANL.

Previo al partido, el equipo auriazul, encabezado por Juan Antonio Zamora Montemayor, entrenador en jefe de los Auténticos Tigres de la UANL, a nombre del equipo y la comunidad del futbol americano, entregó un reconocimiento a Don Jaime Hisao Yesaki Cavazos, presidente de la Fundación UANL, por su 25 aniversario y el poyo mostrado al equipo y la comunidad universitaria.

El partido

El partido lo abrió el mariscal de campo Ricardo Reséndiz (10), quien en su primera serie ofensiva llevó al equipo a las diagonales, al ceder el ovoide a Ángel Alvarado (31) para que este colocara el 7-0 a favor de los Auténticos, con el punto extra de Reinaldo Blanco (42). Jugadas más tarde, Blanco (42) conectaría un gol de campo para ampliar el marcador 10-0 y así terminar el primer cuarto.

Para el segundo cuarto, Luis Olvera (8) recuperaría el ovoide, tras ser soltado por su compañero y lo llevaría hasta las diagonales para el 16-0 y Reséndiz (10) conectaría un pase de quince yardas par que Aldo Herrera (3) anotara el 23-0 con el extra de Blanco, para así terminar la primera parte.

El tercer cuarto, Burros Blancos del IPN anotaba el 23 a 6, pero, el mariscal de campo, Sergio Reséndiz (10), recorre más de treinta yardas para anotar el 30-6 con el extra de Blanco.

Para el cuarto cuarto, el equipo del IPN anotaría de nueva cuenta, pero Nilson García (23) correría una yarda para dejar la ventaja definitiva para los Auténticos Tigres de 37-12 con el punto extra de Reinaldo Blanco.

Es mejor corregir ganado: Coach Zamora

Para el entrenador en jefe de los Auténticos Tigres, Juan Antonio Zamora, el equipo está lejos de los que quiere desarrollar, pero lo positivo es que se ha ganado y es más fácil corregir así.

“Un juego por momentos bueno, pero esta lejos de llegar a donde queremos, muchos faules personales que nos costaron más de setenta yardas y eso, en otro partido, nos puede costar un triunfo, siempre es bueno corregir ganado” declaró.

Recibe apoyo de la UANL

Durante el partido, el jugador del IPN Emilio Alonso Martínez sufrió una grave lesión y fue atendido por el staff médico de los Auténticos Tigres y de su equipo, pero recibió el apoyo del director del Hospital Universitario Óscar Vidal, quien estuvo presente en el partido y dio instrucciones directas para la atención completa del jugador en las instalaciones del HU.

Vistan a la UNAM

En el juego de la jornada 2, los Auténticos Tigres visitarán a los Pumas de la UANM, en jugo a realizarse el viernes 12 de septiembre a las 19:00 en el Estadio Olímpico México 68.

