Auténticos Tigres elimina a Borregos CEM de la ONEFA

Los Auténticos Tigres de la UANL exhibieron un dominante ataque terrestre, liderado por la explosiva actuación del corredor de bola Ángel Alvarado (31), para imponerse con un marcador final de 35-14 sobre los Borregos CEM del Estado de México.

Esta victoria no solo afianza a los felinos en el segundo lugar general, sino que prácticamente elimina a los Borregos CEM de la contienda por los playoffs de la Conferencia de los 14 Grandes.

Alvarado fue la figura indiscutible, superando la barrera de las 100 yardas por tierra y cruzando la zona de anotación en dos ocasiones. Sus touchdowns llegaron en acarreos de 22 yardas (para empatar 7-7) y un espectacular breakaway de 67 yardas (para el 35-14 definitivo).

El ataque terrestre de los Auténticos fue un festival de anotaciones, sumando cuatro en total. Además de los dos touchdowns de Alvarado, se unieron a la fiesta, Eduardo Martínez con un acarreo de 13 yardas con el que anotó y puso marcador parcial de 21-14. Además, el quarterback, Sergio Reséndiz, hizo una jugada personal de 10 yardas para otro touchdown.

El propio, Sergio Reséndiz, también contribuyó por aire, completando un pase de 47 yardas a Christian Espinosa para la segunda anotación de los Tigres. El pateador Reynaldo Blanco se mantuvo perfecto con cinco puntos extras.

Los Borregos del Estado de México abrieron la pizarra con un acarreo de 29 yardas de Jonathan Castañeda. Su segundo y último touchdown llegó por aire, con Alejandro Urtusuástegui atrapando un envío de cinco yardas de su quarterback Edgar Kareem Ochoa. Los puntos extras fueron obra de Yael Michel García.

A pesar del esfuerzo, la ofensiva de los Borregos no fue suficiente para contener el ímpetu de los Auténticos. Con este resultado, los Auténticos Tigres mejoran su marca a 8 victorias y 1 derrota (8-1), consolidándose en el segundo puesto de la tabla.

Por su parte, los Borregos CEM caen a un récord de 3-6, y sus esperanzas de calificar a los playoffs se esfuman, agravadas por una desfavorable diferencia de puntos en contra que hace matemáticamente muy difícil su avance.

Dato Clave: Curiosamente, en el resumen estadístico, los Borregos CEM acumularon más yardas totales (391) que los Auténticos Tigres (308). Sin embargo, el dominio terrestre de los felinos fue la clave: 269 yardas por tierra (contra solo 39 aéreas) anularon las 252 yardas aéreas de los Borregos.

