Auténticos Tigres vencen 58-34 a Zorros en duelo explosivo

En un partido de ofensivas desbordadas, los Auténticos Tigres de la UANL (5-1) superaron 58-34 a los Zorros del CETYS (1-5), en la Semana 7 de la Conferencia de los 14 Grandes, sumando entre ambos 92 puntos y 1,044 yardas totales.

Los dirigidos por el coach Juan Antonio Zamora acumularon 532 yardas, 317 de ellas por aire, con una destacada actuación del mariscal Sergio Reséndiz (10), quien lanzó seis pases de touchdown. Las anotaciones fueron para Ángel Alvarado (31), Aldo Herrera (3), Christian Espinosa (6), Luis Ángel Olvera (8), en dos ocasiones, y Marco Vinicio García (82), quien atrapó un envío de 66 yardas.

También contribuyó José Ramón Cobas (15) con un pase de anotación a Diego Espinosa (1), mientras que Eduardo Martínez (21) sumó por tierra. Un safety completó los 58 puntos universitarios.

Del lado cachanilla, Miguel Ernesto Rodríguez (1) brilló con 416 yardas aéreas y cinco touchdowns: cuatro por pase, a Daniel Alejandro Murrieta (9), Gael Arévalo (10) y Christopher Flores (12), y uno personal de siete yardas que acercó a su equipo 30-21.

A pesar de la derrota, los pupilos de Luis Cervantes fueron el primer equipo en la temporada que le anotó cinco touchdowns a los Tigres, manteniéndose competitivos hasta el último cuarto.

La próxima semana, los Auténticos Tigres recibirán a los invictos Borregos CCM, mientras que los Zorros serán anfitriones de los Pumas CU de la UNAM (2-4).

