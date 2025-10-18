Cerrar X
G3gws3c_Xc_AAI_70_A_d5383b1ee0
Deportes

Auténticos Tigres vencen 58-34 a Zorros en duelo explosivo

En un partido de ofensivas desbordadas, los Auténticos Tigres de la UANL (5-1) superaron 58-34 a los Zorros del CETYS (1-5)

  • 18
  • Octubre
    2025

En un partido de ofensivas desbordadas, los Auténticos Tigres de la UANL (5-1) superaron 58-34 a los Zorros del CETYS (1-5), en la Semana 7 de la Conferencia de los 14 Grandes, sumando entre ambos 92 puntos y 1,044 yardas totales.

Los dirigidos por el coach Juan Antonio Zamora acumularon 532 yardas, 317 de ellas por aire, con una destacada actuación del mariscal Sergio Reséndiz (10), quien lanzó seis pases de touchdown. Las anotaciones fueron para Ángel Alvarado (31), Aldo Herrera (3), Christian Espinosa (6), Luis Ángel Olvera (8), en dos ocasiones, y Marco Vinicio García (82), quien atrapó un envío de 66 yardas.

También contribuyó José Ramón Cobas (15) con un pase de anotación a Diego Espinosa (1), mientras que Eduardo Martínez (21) sumó por tierra. Un safety completó los 58 puntos universitarios.

G3gws3bXUAAiDFV.jfif

Del lado cachanilla, Miguel Ernesto Rodríguez (1) brilló con 416 yardas aéreas y cinco touchdowns: cuatro por pase, a Daniel Alejandro Murrieta (9), Gael Arévalo (10) y Christopher Flores (12), y uno personal de siete yardas que acercó a su equipo 30-21.

A pesar de la derrota, los pupilos de Luis Cervantes fueron el primer equipo en la temporada que le anotó cinco touchdowns a los Tigres, manteniéndose competitivos hasta el último cuarto.

La próxima semana, los Auténticos Tigres recibirán a los invictos Borregos CCM, mientras que los Zorros serán anfitriones de los Pumas CU de la UNAM (2-4).


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

finanzas_bancos_vector_616a7838cb
Vector dice adiós a clientes tras acusaciones de lavado de dinero
AP_25294103710657_49fa0851f5
¡Lista la Serie Mundial! Azulejos se medirán con los Dodgers
coahuila_eh_d75c357d0e
Fiscalía detiene a agresores de militares; dos son mujeres
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×