Avanza Alabama a la final de la NCAA

Alabama se convirtió en el primer equipo del Group of Five en llegar a las semifinales de la NCAA, tras vencer 27-6 a Cincinnati.

Sin embargo, fueron superados sin complicaciones por el Tide, lo que se ha vuelto casi tradición, ya que desde que perdieron ante Ohio State en la semifinal de la temporada 2014/15, no pierden en semis y ganan en promedio por 19 puntos y nunca por menos de 11 puntos.

Sugar Bowl 14/15: (4) Ohio State 42-35 (1) Alabama

Cotton Bowl 15/16: (1) Alabama 30-0 (3) Michigan State

Peach Bowl 16/17: (1) Alabama 24-7 (4) Washington

Sugar Bowl 17/18: (4) Alabama 24-6 (1) Clemson

Orange Bowl 18/19: (1) Alabama 45-34 (4) Oklahoma

Rose Bowl 20/21: (1) Alabama 31-14 (4) Notre Dame

Cotton Bowl 21/22: (1) Alabama 27-6 (4) Cincinnati

Bryce Young to Cameron Latu for another Bama TD! pic.twitter.com/RcaAg47P65