Avanza Inglaterra a la Final de la Eurocopa femenina 2025

Siempre al límite, Inglaterra sobrevivió a otra eliminación casi inevitable y avanzó a otra Final de la Eurocopa femenina.

Las campeonas defensoras vinieron de atrás para doblegar el martes 2-1 a Italia en una semifinal que se fue a una prórroga.

Chloe Kelly anotó el gol decisivo a los 119 minutos, empujando el rebote dejado por la arquera italiana Laura Giuliani tras taparle un penal.

El partido en Ginebra se fue a un tiempo extra cuando otra suplente, Michelle Agyemang, igualó el marcador en el tiempo de descuento.

