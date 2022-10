Avilés Hurtado confiesa reclamo de Funes Mori tras gol

Tras la eliminación de Rayados y el pase de Pachuca a la Final, Avilés Hurtado se vio envuelto en la polémica por presuntos reclamos de los Rayados.

Avilés Hurtado, jugador del Pachuca, quedó sorprendido por los reclamos de sus excompañeros de Rayados tras su anotación en el 'Gigante de Acero’.





Luego de festejar bailando por anotar de penal y eliminar a Rayados en semifinales del torneo Apertura 2022 de la LigaMx, el jugador del Pachuca sigue dando de qué hablar.





El futbolista colombiano fue criticado por celebrar bailando la anotación del único tanto del partido de vuelta en el 'Gigante de Acero' frente a los aficionados rayados, situación que incluso le generó los reclamos de sus excompañeros.





Después de tantos dimes y diretes, el jugador del Pachuca salió a aclarar lo que ocurrió esa noche, si se burló o no de la afición y qué le dijeron sus excompañeros.





En entrevista para Fox Sport radio, Avilés Hurtado aclaró que en ningún momento fue a celebrar la anotación con la afición rayada, tampoco que existiera algún rencor pasado y aclaró que sus goles siempre los festeja bailando.





'Se ha hecho un alboroto por cosas que realmente no pasaron, en ningún momento se lo fui a celebrar a la afición o quise sacar algo que tenía de algún pasado. Cuando voy y celebro con mis compañeros bailo, normalmente siempre lo hago, cuando festejaba goles, siempre lo hago bailando', dijo Avilés.





Agregó que a pesar de haber sufrido abucheos cuando era jugador de Rayados, respeta mucho a la afición y cree que la reacción violenta de estos fue porque solo querían buscar a un culpable de la derrota y se fueron contra él.





'No fue con la afición en sí, si bien traía algo por dentro, no por los abucheos porque eso es normal, pasa incluso lo sufrí cuando estuve dentro del club pero ya cuando te insultan eso es otra cosa, pero no fue directamente con la afición, yo a la afición la respeto mucho, querían tener a alguien a quien culpar y el que más se vio en ese momento por el penalti fui yo', señaló el jugador.





Pero, lo que sí sorprendió al jugador fue la reacción que tuvieron sus excompañeros quienes le reclamaron en medio de la celebración, entre ellos el delantero Rogelio Funes Mori quien le dijo que el club le había dado de comer, que eso no se hacía, que yo no era así, reveló Avilés.





'Yo le trataba de explicar que no era con la afición, era con mi esposa, que estaba celebrando el gol, ella me levantaba la mano y como que se malinterpretaron las cosas a algo que no era', expresó.













Y también tuvo algunas palabras para los directivos del club de futbol Rayados a quienes agradeció.





'Yo le tengo mucho respeto a los directivos que me dieron la posibilidad de ir a Monterrey, siempre trabajando, como siempre lo he hecho a full y bueno lastimosamente las cosas no se dieron en ese momento'.





Sobre los comentarios racistas que gritaron algunos aficionados en el estadio, el futbolista dijo que él no escuchó nada.





Pachuca se enfrentará mañana jueves contra el Toluca en partido de ida, mientras que el partido de vuelta de la final se jugará el domingo 30 de octubre en el estadio Hidalgo.