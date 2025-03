Azteca Noreste ya juega… ¡en la People’s League!

Desde este martes, los aficionados al deporte disfrutan de un gran ‘platillo’ futbolístico con la People’s League, que se transmitirá cada martes por Azteca Noreste MTY en YouTube y el canal de ‘a más+’, en la señal abierta del 7.2 a partir de las 18:00 horas.

Este reality show deportivo, en formato de torneo de Futbol 7, ya es parte de Info7 y Azteca Noreste desde ayer, con los ‘Martes de Carnita Asada con la People’s League’, que anoche vivió los seis encuentros de la Jornada 6.

En este certamen se fusionan la emoción y competencia del futbol con los elementos dramáticos y propios de un reality.

En La People’s League el aficionado juega un papel muy importante porque tendrá el poder de cambiar las reglas en tiempo real, añadiendo emoción y entretenimiento al espectáculo digital e interactivo.

Por eso, esta liga mexicana de la People’s League… ¡es la liga de todos!

Los 12 equipos participantes son: Calvos FC, Cachorros FB, Callejeros FC, Liza FC, Gambeta, Reta FC, La Gloria FC, Emperors FC, Bananas FC, Pericos Rosas, Flow Masters y Tibu FC, quienes vivirán una fase regular de 11 jornadas.

Anoche se disputó la sexta fecha con los duelos: Gambeta Vs. Tibu FC, Calvos FC Vs. Flow Masters, Ziza FC Vs. Emperors FC, Bananas FC Vs. Reta FC, Pericos Rosas Vs. La Gloria FC, y Callejeros FC Vs. Cachorros FB.

La siguiente fecha será el próximo martes de la próxima semana, con los duelos de la Jornada 7: La Gloria FC Vs. Cachorros FB, Reta FC Vs. Emperors FC, Pericos Rosas Vs. Calvos FC, Bananas FC Vs. Cachorros FB, Flow Masters Vs. Gambeta, y Tibu FC Vs. Liza FC.

