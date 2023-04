Bad Bunny recibe brutal paliza de Damian Priest en WWE

Bad Bunny recibió una tremenda paliza a manos de Damian Priest en la más reciente edición de Monday Night Raw.

El puertorriqueño, quien se encontraba en la primera fila del Crypto.com Arena disfrutando del show como un espectador más, terminó protagonizando una pelea con Dominik Mysterio y Priest, la cual concluyó con el cantante tendido en el suelo y adolorido por los brutales golpes que le propinaron.

El altercado inició luego de que Dominik bajará del ring para encarar al 'Conejo Malo' por haber interferido en su lucha contra su padre, Rey Mysterio, en Wrestlemania 39.

Ante las amenazas de Dominik, Bad Bunny respondió con un valiente ‘no te tengo miedo papi’, a lo que el joven Mysterio soltó un golpe que fue detenido por el propio puertorriqueño para posteriormente regresarle el puñetazo.

Con Dominik tendido en el suelo por el golpe del cantante, Damian Priest a quien no le agrado para nada esto, se acercó a ‘Benito’, lo tomó de los hombros y lo sacó de las gradas para azotarlo contra el suelo de la arena.

Bad Bunny claramente enojado con quien fue su compañero en su primera lucha en WWE, le respondió: '¿Qué te pasa, brother?', para después golpear nuevamente a Dominik, lo que provocó que Priest volviera a derribar al cantante con un brutal manotazo.

No satisfecho con esto, Priest arrastró al intérprete de 'Me porto bonito' hacia la mesa de comentaristas para aplicarle una violenta garra contra esta, causando que la mesa se rompiera y que Bad Bunny quedará tendido sobre el suelo y adolorido.

WHAT DID WE JUST WITNESS?!@sanbenito just got chokeslammed through the #WWERaw announce table on #RawAfterMania! 😲😲😲 pic.twitter.com/ala7TYu36c