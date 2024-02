Barbieri alaba definición de Gignac; destaca cambios de Tigres

Para el técnico brasileño de los Bravos, Mauricio Barbieri, el solitario gol con el que Tigres los venció la noche de este miércoles en el Universitario, fue fortuito.

"El gol fue fortuito, hubo un desvío, un gran jugador que hizo lo que sabe hacer, no teníamos nada que hacer, pienso que tal vez por la calidad de jugadores que entraron y más frescos, pudieron manejar eso y mejor equilibrio, fue eso y más que eso", dijo el brasileño en conferencia de prensa al final del encuentro.

Además, reconoció irse con un sentimiento 'No bueno', "El sentimiento por el resultado no es bueno, pero pienso que nosotros estuvimos a a la altura del partido, en el último partido habíamos tenido 45 minutos de buen fútbol y teníamos que alargarlo, podían ser 70 u 80 y lo hicimos hoy, intentamos jugar, cerrarle el paso a Tigres, estuvimos ordenados todo el tiempo, tuvimos nuestras oportunidades y no acertamos. Pero tengo la certeza de que el equipo está creciendo y que para el próximo partido consigamos los puntos que sean necesarios".

Los Bravos son el peor equipo del presente torneo, apenas suman dos puntos producto de par de empates, y han marcado solamente cuatro unidades en 8 partidos.

Comentarios