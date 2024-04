Basquetbol de locura, con el ‘March Madness’ en la NCAA

El pasado martes 19 de marzo de este año 2024, de manera oficial, empezó el ‘March Madness’ (Locura de Marzo), torneo a nivel colegial de baloncesto en Estados Unidos, que el próximo fin de semana vivirá el Final Four, donde cuatro equipos lucharán por el título.

Los duelos de UConn Vs. Alabama y NC State Vs. Purdue se celebrarán el sábado en Phoenix, Arizona, y los ganadores disputarán la batalla por el cetro el lunes en el Estadio State Farm de Glendale, Arizona, recinto con capacidad para más de 65,000 aficionados y que es casa de los Arizona Cardinals, equipo del futbol americano de la NFL.

Con la primavera llegó el March Madness 2024: torneo a nivel colegial del baloncesto en Estados Unidos, donde participan 68 de los 353 equipos que componen la División I de la NCAA.

Los participantes se definen a partir de los 32 Campeones de División y el resto de los 36 equipos son determinados a partir de un comité de selección especializado.

Por 21 días, los mejores prospectos de la nación luchan, en la duela, por acabar Campeón de la NCAA; su desempeño será decisivo previo al arranque de una nueva campaña de la NBA, donde los 30 equipos participan en el Draft.

De acuerdo con las casas de apuestas, Connecticut Huskies y Purdue Boilermakers, que terminaron como mejores sembrados de las regiones, son los favoritos para coronarse en la edición 2024 de este certamen.

El año pasado, el lunes 3 de abril de 2023, se disputó la Final para conocer al Campeón nacional del baloncesto colegial: los Connecticut Huskies vencieron a San Diego State Aztecs en el Estadio NRG de Houston, Texas. Tristen Newton, con 19 puntos, se consolidó como el máximo anotador de la Final y llevó a su universidad al quinto título: han sido Campeones en 1999, 2004, 2011, 2014 y 2023.

En el March Madness 2024, el First Four se celebró el 19 y 20, la Primera ronda fue el 21 y 22, la Segunda ronda fue el 23 y 24, el Sweet 16 fue los días 28 y 29 y el Elite Eight fue este sábado y domingo pasados.

El Final Four será el próximo sábado con las Semifinales, y el lunes de la próxima semana es la Gran Final.

(Con información de tvazteca.com)

Foto: AP

